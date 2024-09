Kleintierzucht in Weilheim: Freilandschau entpuppt sich als Publikumsmagnet

1 Einer der Hähne, den die Zuschauer bei der Freilandschau in Weilheim erleben konnten. Foto: Jörg Wahl

Der Kleintierzuchtverein Weilheim präsentierte am Wochenende seine züchterischen Leistungen. Dabei gab es nicht nur viele verschiedene Rassen von Hühnern oder Kaninchen zu sehen, sondern auch Pokale für die besten Züchter.









Link kopiert



In der Vereins- und Festhalle wurde am Wochenende kräftig geschnattert und gepiept: Die unterschiedlichsten Rassen und Farbenschläge – unterteilt in Kaninchen, Tauben, Hühnern, Zwerghühnern und Enten – gab es bei der Freilandschau zu sehen. Aus mehreren Zuchtbeständen der Weilheimer Mitglieder waren rund 230 Kleintiere vor Ort, welche das Publikum bei manchem Fachgesimpel bestaunen durfte: Infokarten an den Käfigen gaben Hintergründe zum jeweiligen Tier.