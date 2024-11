Kleintierschau in Aichhalden: Das gab es in der Vereinsgeschichte noch nie

Das gab es in der Vereinsgeschichte noch nie

Kleintierschau in Aichhalden

1 Die Kleintierschau begeisterte Klein und Groß. Foto: Herzog

Die Kleintierschau begeisterte Klein und Groß. Die Kleintierlokalschau mit Kaninchen, Geflügel und Tauben nutzten am Sonntag viele Familien für einen kleinen Spaziergang zur Josef-Merz-Halle, verbunden mit dem Mittagessen. Auch der Nachwuchs hatte seinen Spaß.









Die Vereinsschau der Kleintierzuchtvereins Z 297 Aichhalden in der Josef-Merz-Halle wartete mit zwei Besonderheiten auf. Noch nie in der Geschichte des Vereins wurde ein Kaninchenzüchter erster und zweiter Vereinsmeister mit verschiedenen Rassen. Reinhold Roth gelang dieses Kunststück mit Hermelin Blauaugen und Farbenzwerge luxfarbig. Mit 390,5 Punkte für seine Hermelin sorgte er zudem für einen Vereinsrekord. Aber auch die Farbenzwerge wurden von den Preisrichtern mit 388,5 Punkten sehr hoch bewertet, was einmal mehr die hohe Zuchtqualität Roths unterstreicht, der außerdem mit 98 Punkten das beste Kaninchen der Ausstellung besaß und mit jeweils 97,5 Punkten zwei Landesverbandsehrenpreise (LVE) holte.