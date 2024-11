Kleintierausstellung in Alpirsbach: Es gab keine Pokale – aber Futter für die Preisträger

Kleintierausstellung in Alpirsbach

1 Geehrt wurden (von oben, links): Sandra Girrbach, Birgit Geßler, Heinz Geßler, Michael Pohl, Nina Weigold, Karlheinz Kaltenbach, Werner Weigold, Albert Roming, Sebastian Hoppe, Jürgen Eggebrecht, und Walter Kaltenbach Foto: Werner Hering

Bei der Kleintierausstellung in Alpirsbach gab es 36 Zuchtkaninchen und 107 verschiedene Geflügel zu sehen. Neben den Tieren standen aber auch die Menschen im Fokus, denn der Kleintierzuchtverein ehrte auch seine langjährigen Mitglieder.









Zur Lokalschau von Kaninchen und Geflügel hatte der Kleintierzuchtverein Alpirsbach ins Haus des Gastes geladen. Ausgestellt waren im großen Saal 36 Zuchtkaninchen und 107 verschiedene Geflügelarten wie Enten, Hühner und auch Tauben. Auch gab es eine Schätzfrage. Dabei musste das Gewicht eines Kaninchens geschätzt werden. Wer am nächsten am tatsächlichen Gewicht lag, erhielt am Sonntag das Kaninchen.