Der Theaterring Schramberg präsentiert im „Subiaco“ in der Majolika den Mentalmagier Andy Häussler.

Andy Häussler ist am Mittwoch, 6. November, ab 20 Uhr mit seinem Programm „Kraft der Träume“ beim Theaterring im Subiaco in der Majolika zu Gast.

In Andy Häusslers drittem Soloprogramm geht es um das Unbewusste und um Träume, ihre Geheimnisse und ihre Erfüllung. Er präsentiert Phänomene der Suggestion und er liest in den Gedanken seiner Zuschauer. Andy Häussler ist zweifacher Deutscher Meister der Mentalmagie und Preisträger bei den Weltmeisterschaften. Er war zu Gast in TV-Shows mit Harald Schmidt, Jürgen von der Lippe und Thomas Gottschalk.

Tickets

Online-Tickets gibt es unter der www.schramberg.de/theaterring. Außerdem gibt es Tickets im Rathaus Schramberg, Bürgerservice und den üblichen Vorverkaufsstellen der Region.