Kleinkunst in Kleinkems: Schmäh, Schnauze, groove

Das Varnhagen-Klaviertrio und Sopranin Ulrike Cordes treten in Efringen-Kirchen in der Kulturscheune Kleinkems am Freitagabend ab 20.15 Uhr auf.
Die Kulturscheune Kleinkems bietet am Freitag, 17. Oktober, ein besonderes Programm. Der musikalische Programmpunkt mit dem Varnhagen-Trio und Sopranistin Ulrike Cordes steht im Zusammenhang der Aktivitäten des Arbeitskreises „Stolpersteine Efringen-Kirchen“ und somit mit dem 80. Gedenktag des Internierungslagers Gurs und der Deportation und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Kirchen.