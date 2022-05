1 Die Gartenanlage an der Pforzheimer Straße in Villingen wird voraussichtlich Ende nächsten Jahres der Vergangenheit angehören. Die Eisenbahn-Landwirtschaft hat das Gelände verkauft und es sollen Mehrfamilienhäuser darauf erreichtet werden. Foto: Zimmermann

Das Gelände der Gartenanlage an der Pforzheimer Straße in Villingen ist verkauft. Je nach Fortgang des Genehmigungsverfahrens für ein Mehrfamilienhaus wird die Anlage in rund drei Jahren der Geschichte angehören.















VS-Villingen - Das Gelände ist im Eigentum der Bundeseisenbahnvermögen, ehemals Sozialwerk der Deutschen Bahn AG. Es sind Flächen, die für den Bahnbetrieb nicht benötigt und daher meist durch die Unterbezirke für kleingärtnerisch Interessierte verpachtet wurden.

2016 Verkauf geplant

Schon 2016 ließ die Bahnlandwirtschaft Karlsruhe ein Entbehrlichkeitsgutachten erstellen und plante den Verkauf des Geländes. Der Vorsitzende des hiesigen Unterbezirks, Ralf Streibert, setzte sich damals in Karlsruhe für den Erhalt der Anlage ein, zumal in dieser Zeit eine Reihe von Neuverpachtungen vorgenommen wurden, insbesondere an jüngere Familien. Es war Streibert von vornherein klar, dass seine Fürsprache höchstens aufschiebenden Charakter hat.

Versteigerung

Im September vergangenen Jahres war es dann doch soweit. Die Versteigerung hat im Internet stattgefunden. Bei 24 000 Euro stand das Einstiegsangebot, letztlich wurden es 127 000 Euro. Das Gelände ging an einen Schweizer Investor mit einem Sitz in Deutschland, der ein Mehrfamilienhaus bauen will. Für die Übergangszeit, bis das Planungsverfahren abgeschlossen ist, schloss der neue Besitzer mit der Bahn-Landwirtschaft einen Pachtvertrag ab, dass das Gelände bis dahin weiter als Gartenanlage genutzt werden kann.

Wie der Vorstand des Unterbezirks erfuhr, hätte die Stadt VS bei Ersteigerung des Geländes ebenfalls ein Mehrfamilienhaus gebaut. Allerdings hätte man nicht das ganze Gelände bebaut, sondern nur einen geringen Teil und den anderen Teil weiter als Gartenanlage verwendet.

Kündigungsfristen

Veränderungen für die Gartenbesitzer wird es trotz des vorläufigen Weitergehens geben. Bei der Überprüfung der Vermessungsunterlagen für das Gelände hat sich herausgestellt, dass ein Teil des Garten-Geländes auch bisher schon in städtischer Hand war. Dazu gehört der an das Gelände der Stadtwerke angrenzende Weg sowie ein Streifen Gartengelände. Diese Pacht von rund 325 Euro (80 Cent pro Quadratmeter) im Jahr wird nicht über die Bahn-Landwirtschaft abgewickelt, sondern vom Unterbezirk künftig bezahlt.

Die Kündigungsfristen sind künftig gemäß dem Kleingartengesetz. Am dritten Werktag im Februar muss gekündigt sein, sonst verlängert sich die Pacht um ein Jahr. Und wenn gekündigt wird, muss das Gelände im November geräumt übergeben werden. Das Gartengelände wird dann auch wegen einer Abfindung begutachtet. In der derzeitigen Situation heißt dies, dass frühestens im Februar 2023 gekündigt werden kann, die Gärten also bis Herbst 2023 bewirtschaftet werden können. Falls die Bau- und Genehmigungsplanungen bis dahin noch nicht durch sind, eventuell noch ein Jahr länger.

Noch zwei Jahre auf Vordermann halten

Für die derzeitigen Kleingärtner ist dies ein Wort, die nächsten zwei Jahre werden sie jedenfalls die schmucke Gartenanlage und ihre Parzellen auf Vordermann halten. Was dann kommt, wird sich noch herausstellen. Norbert Gralla vom hiesigen Unterbezirksvorstand geht davon aus, dass nicht jeder der derzeitigen Pächter im Anschluss daran gleich wieder irgendwo eine neue Parzelle findet. Kleingärten seien zurzeit durchaus begehrt. Einige von den Kleingärtnern werden sich auch altershalber einen Neuanfang nicht noch einmal antun wollen.

Nur noch an Güterbahnhofstraße

Ein Einschnitt ist dies auch für den hiesigen Unterbezirk der Bahnlandwirtschaft, der sich von Villingen-Schwenningen über St. Georgen, Triberg, Donaueschingen und Immendingen erstreckt. Die Eisenbahn war einst ein wichtiger Arbeitgeber, und die Kleingärten für deren Angestellte lange Zeit auch ein wichtiges Zubrot. Nach dem Wegfall des Geländes an der Pforzheimer Straße bleibt in Villingen nur noch das Gelände an der Güterbahnhofstraße mit seinen zehn Gärten übrig.