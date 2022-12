1 Der Verletzte wurde aus einem Waldstück am Schauinsland gerettet. (Symbolfoto) Foto: ON-Photography Germany/ Shutterstock

Glückliches Ende einer Vermisstensuche: Ein seit Montag vermisster Freiburger ist Heiligabend verletzt in einem Waldstück am Schauinsland gefunden worden.















Es ist fast schon ein kleines Weihnachtswunder, was die Bergwacht Schwarzwald auf Instagram und Facebook verkündet. An Heiligabend wurde im Wald am Schauinsland ein seit Montag vermisster Freiburger gefunden. Der 40-Jährige war zuvor mit einem Großaufgebot an an Einsatzkräften samt Vermisstenfahndung der Polizei gesucht worden.

An Heiligabend brachte dann der Hund eines Försters den Durchbruch. Er zeigte den Aufenthaltsort des laut Bergwacht Schwarzwald verletzten und nicht mehr geh fähigen Mannes an. 14 Bergretter aus Münstertal und Sulzburg rückten aus, ebenso die Polizei und ein Rettungswagen der Malteser. Neben dem Hubschrauber der DRF-Luftrettung war auch ein Rettungsspezialist Helikopter der Bergwacht Schwarzwald im Einsatz. Der Verletzte wurde mit der Winde des Rettungshubschraubers aus dem Waldstück geholt und in eine Freiburger Klinik geflogen. "Dass wir den Mann an Heiligabend finden und retten konnten, freut uns sehr. Damit konnten unsere Mannschaften seit Dienstag den dritten aufwendigen Such- und Rettungseinsatz in dieser Region erfolgreich beenden und freuen sich nun auf hoffentlich ruhige und schöne Weihnachtstage“, wird Bergwacht-Einsatzleiter Nils Hodapp in dem Post zitiert.