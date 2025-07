„Lögo macht Spaß und bietet viele neue Möglichkeiten, auch für Wandergruppen, Touristen und Ausflügler ist es am Wochenende ein echter Zugewinn“, lautet das Fazit von Melanie Mühlhäuser, der Seniorenbeauftragten der Gemeinde Kleines Wiesental.

Seit einem halben Jahr seien die keinen Lögo-Busse in vielen Winkeln des Kleinen Wiesentals zu sehen, auch an Orten, an denen man sonst noch nie einen Bus gesehen hat, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Doch es gibt auch Kritik an dem Konzept des Rufbusses im Wiesental, der über eine App gebucht werden kann. Dazu sind virtuelle Haltestellen eingerichtet worden, bei denen allerdings noch nachgebessert werden müsse.

Kritik am Konzept

Zudem gebe es viele Senioren, die kein Smartphone besäßen oder sich mit der Nutzung einer App schwer täten. Zwar ist die Südbadenbus GmbH in Schopfheim gern bereit, Aufklärungsarbeit zu leisten, erreiche damit aber nicht alle Senioren. Die telefonische Buchung über eine Telefon-Hotline mit Sitz in Düsseldorf sei wegen mangelnder Ortskenntnisse häufig schwierig, wie im Gemeinderat Schopfheim vom Stadtseniorenrat zu hören war.

Lögo auch für Ausflüge nutzen

Im Kleinen Wiesental klappt es aber, laut Mühlhäuser: ob für Ausflüge am Wochenende oder zur Heimfahrt für Jugendliche nach dem Training unter der Woche. „Lögo bietet viele Vereinfachungen für manche Fahrwege“, ist sich Mühlhäuser sicher. Auch sie selbst hat mit ihrer Familie an einem sonnigen Feiertag die Vorteile des Rufbusses entdeckt: „Wir hatten Lust baden zu gehen, aber keine Lust mit dem Auto zu fahren und nach einem Parkplatz zu suchen.“ Zum Laufen sei der Hin- und Rückweg zu weit, die halbe Strecke sei aber machbar.

Mit Lögo zum Baden

Also habe sich die Familie den Lögo-Bus bestellt, der sie zum Parkplatz Nonenmattweiher gefahren hat. Nach dem Badevergnügen ging es erfrischt zu Fuß nach Hause. Der Lögo biete viele Haltepunkte, die Ausgangspunkt für Ausflüge sein könnten, wie Lipple, Ebnets, Kreuzweg oder Haldenhof.