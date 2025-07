Kleines Wiesental: Feuerstelle im Wald gerät fast außer Kontrolle

1 Polizei und Feuerwehr hatten es am Mittwoch mit einer Feuerstelle im Wald zu tun, die beinah außer Kontrolle geriet. Foto: Beatrice Ehrlich Ein 33-Jähriger betreibt eine Feuerstelle im Wald beim Nonnenmattweiher. Die gerät beinahe außer Kontrolle, der Mann konnte sie aber selbst löschen. Die Polizei ermittelt.







Link kopiert



Ein Zeug hat am Mittwoch um 20.50 Uhr, vom Parkplatz am Nonnenmattweiher aus eine Rauchentwicklung aus dem Wald gemeldet, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Als Ort konnten Feuerwehr und Polizei oberhalb des Nonnenmattweihers den ehemaligen Steinbruch ausmachen. Dort betrieb ein 33-Jähriger eine Feuerstelle, die drohte außer Kontrolle zu geraten.