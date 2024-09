Kleines Theater Altensteig: Mit Krimikomödie zurück auf die Bühne

1 So ganz entspannt ist der Urlaub auf der einsamen Insel nicht: Kirsten Fuchs (von links), Christina Steigner und Britta Erhard. Foto: Franziska Erhard

Das Kleine Theater Altensteig meldet sich zurück: Premiere des neuen Stücks, einer Krimikomödie aus der Feder von Peter Henßler, ist am 22. September im Kleinen Schlossgarten in Altensteig.









Link kopiert



Nach jahrelanger Pause kehrt das Kleine Theater Altensteig mit einigen Neuerungen auf die Bühne zurück: Wegen des Umbaus der bisherigen Spielstätte treten die Akteure erstmals im Haus des Gastes in Berneck auf, die Premiere am 22. September findet unter freiem Himmel im Kleinen Schlossgarten in Altensteig statt.