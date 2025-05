Kleines Derby in Tuttlingen: Der SV Zimmern will den sechsten Platz behaupten

Für den SV Zimmern geht es darum, von drei Verfolgern nicht vom sechsten Platz verdrängt zu werden. Das Spiel in Tuttlingen ist der erste Stolperstein auf der Zielgeraden.

SC 04 Tuttlingen – SV Zimmern (Samstag, 17 Uhr). Für den SV Zimmern lief es gegen den Fast-Meister FC Rottenburg im letzten Spiel bitter. „Wir haben es 90 Minuten gut gemacht. Leider kam dieser zu frühe Platzverweis und dann ab der dritten Minute in Unterzahl zu spielen ist gegen so einen selbstbewussten Gegner dann einfach schwer. Wenn wir im nächsten Spiel an die Gesamtleistung anknüpfen ist etwas Zählbares drin“, so Spartenleiter Erwin Beck

Zahlen, Daten, Fakten

Zimmern gewann das Hinspiel mit 3:1, traf dabei jeweils zu Beginn jeder Hälfte und in der Nachspielzeit. An der Donau gewann man letzte Runde ebenfalls mit 3:1. Ein gutes Omen also. Personell wird der gesperrte Niklas Hillmaier fehlen.

Von den letzten neun Spielen gewann der SVZ nur zwei, verlor dreimal zu Null und erzielte viermal keinen eigenen Treffer. Dennoch ist die Torbilanz mit 51:31 bisher positiv und mit der zweitbesten Ligaabwehr steht man wie in den Vorjahren konstant stabil. Mit Zu Null-Ligarekordhalter Chris Fast und Silas Thieringer hat der SVZ das beste Torhüterduo der Klasse.

Der Gegner Tuttlingen

Mit Buba Camara, der bereits für die kommende Spielzeit zugesagt hat, bleibt der aktuelle Toptorjäger der Liga (16 Treffer) an Bord. Mit 39 Punkten hat der SC04 in dieser Runde nichts mit der Kellerregion zu tun. Allerdings ist er in Anbetracht der noch unklaren Absteigerzahl (bis zu Harthausen möglich) derzeit acht Punkte von einem theoretisch noch möglichen Abstieg weg.

Die jüngste 1:3-Niederlage in Empfingen beendete eine Erfolgsserie von zuvor sieben Begegnungen ohne eine Niederlage (fünf Siege in Folge). Unrühmlich war allerdings Ende April der Skandal nach Schlusspfiff des 3:3 gegen Spitzenreiter FC Rottenburg. In Folge eines Gerangels nach einem Wasserflaschenspritzer kam es zu verschiedenen Handgreiflichkeiten und Interpretationen von einem veröffentlichten Video mit samt Anzeige und polizeilichen Ermittlungen. Tuttlingens Trainer Andreas Probst fühlte sich dabei zu Unrecht beschuldigt.

Die Donaustädter schauen indes längst nach vorne. Personell werden sie am Ende der Spielzeit einen Wechsel auf der Trainerbank vornehmen: Probst geht und Sammy Witzig (bisher SV Seitingen-Oberflacht) sowie Gabriel Gasic (bisher SC04 Herren 2, spielte in der Jugend beim SV Zimmern) kommen als neue Trainer.