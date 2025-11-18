„Kleiner Stern des Sports“: Deswegen wurde der TV Schuttertal in Stuttgart ausgezeichnet

Das ehrenamtliche Engagement steht beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ im Fokus. Der Turnverein Schuttertal erhielt bei der Verleihung in Stuttgart einen „Kleinen Stern des Sports“.

Die „Sterne des Sports“ sind die bedeutendste Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement von Sportvereinen in Deutschland. Nun wurden in Stuttgart die baden-württembergischen Landespreise verliehen. Der Turnverein Schuttertal gehört auch zu den ausgezeichneten Vereinen, er erhielt bei der Verleihung in Stuttgart einen „Kleinen Stern des Sports“ in Silber. Vertreter des Turnvereins – begleitet von der Volksbank Lahr – sowie Schuttertals Bürgermeister nahmen die Prämie in Höhe von 1250 Euro entgegen.

Beim ausgezeichneten Projekt ist der Name Programm: „Generations Dance“ heißt das Angebot, das auf eindrucksvolle Weise zeigt, wie Sport Menschen jeden Alters in Bewegung bringen und Generationen miteinander verbinden kann. Darüber informiert der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband (BWGV) in einer Pressemitteilung.

Die Teilnehmer entwickeln auch eigene Choreografien

Seit dem Frühsommer 2025 treffen sich beim TV Schuttertal wöchentlich, teilweise auch zweimal pro Woche, Kinder, Jugendliche sowie Senioren über 60 Jahren zu gemeinsamen Tanzstunden. Eine Stunde lang wird gemeinsam getanzt, gelacht, erzählt – und voneinander gelernt. Das Projekt richtet sich ausdrücklich an alle, unabhängig von Fitnessstand, Alter oder Tanzerfahrung. Im Mittelpunkt steht nicht der Leistungsgedanke, sondern die Freude an der Bewegung und am Miteinander.

Und dies wird immer wichtiger. Denn Bewegungsmangel betrifft heute viele Altersgruppen. „Generations Dance“ setzt hier ein starkes Zeichen, heißt es: Bewegung tue allen gut – gemeinsam noch mehr. Für die Jüngeren sei das Tanzprojekt ein wertvoller Ausgleich zum schulischen Alltag mit viel Sitzen, für die Älteren eine wirksame Maßnahme zur Förderung der Mobilität, zur Sturzprophylaxe und zur Erhaltung der geistigen Fitness.

Die Tanzstunden folgen dabei einem klaren Aufbau: Nach einem gemeinsamen Warm-up mit leichten Bewegungselementen werden ein oder mehrere Choreografien eingeübt, ehe die Einheit mit einem Cooldown und Stretching endet. Dabei kommen Lieder aus unterschiedlichen Jahrzehnten und Stilrichtungen zum Einsatz – von Klassikern bis hin zu modernen Beats. So entsteht ein lebendiger Musikmix, der wirklich allen Generationen gerecht wird.

Alle Generationen werden beim Tanzen eingebunden

Ein besonderer Aspekt ist die aktive Mitgestaltung: Die Teilnehmer bringen sich zunehmend selbst in die Gestaltung der Stunde ein und entwickeln auch eigene Choreografien. Dadurch entsteht zusätzlich ein intensiver Austausch zwischen Jung und Alt, der weit über das gemeinsame Tanzen hinausgeht, heißt es in der Mitteilung weiter.

Es werde zugehört, Rücksicht genommen, Verantwortung übernommen. Schon jetzt zeige sich, dass das Angebot Menschen auf besondere Weise verbindet: Manche Kinder tanzen gemeinsam mit ihren Großeltern – eine schöne, familiäre Komponente, die das generationenübergreifende Konzept zusätzlich stärkt. Das Format soll künftig noch weiterentwickelt werden: Angedacht sind intergenerationale Angebote in den Bereichen Gymnastik, Wandern, Radfahren, Yoga oder auch ein „Tanzen für die ganze Familie“.

BWGV-Präsident Ulrich Theileis fand lobende Worte für den Turnverein Schuttertal: „Der Verein zeigt eindrucksvoll, wie sich durch gemeinsames Engagement neue Wege für ein aktives, solidarisches und generationenübergreifendes Vereinsleben eröffnen lassen und gleichzeitig die Gesundheit gefördert werden kann.“

Förderpreis für Gutach

Neben den „Sternen des Sports“ wurden bei der feierlichen Preisverleihung noch zwei mit jeweils 500 Euro dotierte Förderpreise der Stromfirma Geno-Energie vergeben. Der TuS Gutach wurde für sein Projekt „Schwimmen macht stark – sozial & sicher“ ausgezeichnet.