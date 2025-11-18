„Kleiner Stern des Sports“: Deswegen wurde der TV Schuttertal in Stuttgart ausgezeichnet

Das ehrenamtliche Engagement steht beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ im Fokus. Der Turnverein Schuttertal erhielt bei der Verleihung in Stuttgart einen „Kleinen Stern des Sports“.
Die „Sterne des Sports“ sind die bedeutendste Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement von Sportvereinen in Deutschland. Nun wurden in Stuttgart die baden-württembergischen Landespreise verliehen. Der Turnverein Schuttertal gehört auch zu den ausgezeichneten Vereinen, er erhielt bei der Verleihung in Stuttgart einen „Kleinen Stern des Sports“ in Silber. Vertreter des Turnvereins – begleitet von der Volksbank Lahr – sowie Schuttertals Bürgermeister nahmen die Prämie in Höhe von 1250 Euro entgegen.