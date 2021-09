1 Die Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Nach einem kleinen Auffahrunfall hat sich am Donnerstagmorgen der Verkehr auf der B 14 zwischen Rottweil und Villingendorf gestaut.

Rottweil/Villingendorf - Im Berufsverkehr kam es gegen 8 Uhr nach einem Unfall auf der B14 zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Zwischenzeitlich war ein Teil der Strecke zwischen den beiden Orten laut Google Maps komplett "rot" - Fahrer mussten etwas mehr Zeit einplanen.

Grund für den Stau war vor allem, dass die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge auf der Strecke so ungünstig an der Einfahrt eines Verkehrskreisels am Abzweig zu B27 standen, dass die Gegenfahrbahn genutzt werden musste, um in den Kreisel hineinfahren zu können - vor allem für Lkw kein leichtes Unterfangen.

Die Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort.