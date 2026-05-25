Kleiner Heuberg und Schlichemtal: Diese Ausflugsziele warten direkt vor der Haustür

Wer über Pfingsten nicht verreist, findet auf dem Kleinen Heuberg und im Schlichemtal eine ganze Reihe von Zielen vor der Haustür. Ein Überblick

Landschaften wie der Kleine Heuberg haben einen Nachteil: Sie eignen sich schlecht für Superlative. Es gibt höhere Berge, dramatischere Täler und bekanntere Aussichtspunkte. Und doch entfaltet die Hochfläche eine eigentümliche Kraft. Pfingsten, das Fest des Geistes und der Verständigung, gehört zu den erklärungsbedürftigen Feiertagen der Gegenwart. Auf dem Kleinen Heuberg bekommt es unverhofft einen konkreten Ausdruck. Die Hektik weicht einem Innehalten inmitten der Natur, der Blick reicht hier weiter.

Pfingstferien müssen nicht zwingend eine Fernreise sein. Zwischen Wacholderheiden, stillen Höhenzügen und kleinen Ortschaften entsteht eine Form der Auszeit, für die man weder Flughafen noch lange Anfahrt braucht. Für alle, die über Pfingsten spontan raus möchten, bietet die Region eine Reihe von Ausflugszielen – von stillen Naturorten bis zu Aussichtspunkten mit weitem Blick. Eine Auswahl.

Bergbauspielplatz

Acht Meter hohe Spieltürme ragen empor. Der Bergbau-Spielplatz in Dormettingen ist thematisch rund um den früheren Gips- und Bergbau in der Region gestaltet und verbindet Abenteuer mit Lernen. Kinder können klettern, balancieren und auf den langen Rutschen wieder rasant ins Tal sausen. Durch die unterschiedlichen Ebenen, Seil- und Kletterelemente gibt es für verschiedene Altersgruppen etwas zu entdecken, und auch für kurze Pausen zwischendurch sind Sitzmöglichkeiten vorhanden.

Auf der Aussichtsplattform können die Besucher über den rund 50.000 Quadratmeter großen Schiefersee blicken. Foto: Volker Schweizer

Die Anlage ist dabei nicht nur ein klassischer Spielplatz, sondern ein kleiner Erlebnisraum, der die Geschichte des Ortes spielerisch aufgreift. Besonders an sonnigen Tagen bietet der erhöhte Standort zudem schöne Ausblicke über die Umgebung des Kleinen Heubergs.

Stausee in Schömberg

Ab ins kühle Nass: Kaum ein Ort eignet sich dafür besser als der Schömberger Stausee. Der See an der Schlichemtalsperre ist ein Ausflugsziel, das seine Herkunft als technisches Bauwerk kaum noch erkennen lässt. Auf rund 640 Metern Höhe gelegen, erstreckt sich der etwa 1,7 Kilometer lange und bis zu 250 Meter breite See über eine Wasserfläche von rund acht Hektar. Heute steht er ganz im Zeichen der Freizeit: Baden, Bootfahren, Spazierengehen oder einfach am Ufer sitzen und den Blick über das Wasser treiben lassen.

Rund um den See ergänzen Spielangebote, kleine Attraktionen und Gastronomie das klassische Ausflugsprogramm und machen ihn besonders für Familien und Freundesgruppen attraktiv.

Niedrigseilgarten in Weilen

Den Gleichgewichtssinn trainieren und zwischen Bäumen balancieren: Im Niedrigseilgarten in Weilen unter den Rinnen geht das an einem Nachmittag. Neben den Kletterstationen im Wald gibt es eine Schaukel und eine Grillstelle.

Der Seilgarten eignet sich vor allem für Familien, die Abenteuer mit einem entspannten Ausflug in der Natur verbinden wollen.

Kapellenweg in Geislingen

Der Kapellenweg bei Geislingen eignet sich besonders als kompakte Rundwanderung über den Kleinen Heuberg. In etwa 3 Stunden 30 Minuten lässt sich die rund zehn Kilometer lange Strecke gut bewältigen. Der Weg verbindet die Ortsteile Erlaheim und Binsdorf und führt in sanften Bögen über die Hochfläche der Zollernalb. Immer wieder wechseln sich geteerte Abschnitte mit Wald- und Schotterwegen ab, dazwischen öffnen sich Streuobstwiesen und weite Blicke über die Landschaft.

Seinen Namen erhält der Kapellenweg durch mehrere kleine Andachtsstätten entlang der Route – darunter die Josefskapelle, die Friedhofskapelle und die Loretokapelle. Sie liegen meist etwas abseits des Weges und setzen ruhige, fast unscheinbare Akzente in der offenen Kulturlandschaft. Unterwegs passiert man zudem eine Schutzhütte mit Spielplatz sowie einen Grillplatz; auch die Erlaheimer Eiche als Naturdenkmal liegt am Weg.

Biodiversitätspfad

Der Biodiversitätspfad in Rosenfeld ist ein kurzer Lehr- und Erlebnisrundweg durch die Pfingsthalde – wahlweise rund 1,3 oder 2,2 Kilometer lang.

Je nach Variante führt er über sieben bis zwölf Stationen, die sich mit der Vielfalt der heimischen Natur beschäftigen. Ein Rosenkäfer begleitet als Leitfigur den Rundgang und verbindet die einzelnen Lernpunkte. Der Einstieg ist an mehreren Stellen möglich, insgesamt gibt es fünf Zugänge. Während ein Abschnitt barrierearm erreichbar ist, sind andere Einstiege steiler oder über Treppen erschlossen. Die Wege dazwischen sind meist kinderwagentauglich, dennoch wird festes Schuhwerk empfohlen.

Inhaltlich reicht das Spektrum vom Bodenleben über Baumarten der Streuobstwiese bis zum Totholz als Lebensraum. Interaktive Elemente wie ein Tierweitsprung oder das sogenannte Baumtelefon machen Naturprozesse unmittelbar erfahrbar.

Grillplatz Plettenberg

Ein lohnender Abstecher zur Plettenberghütte kann über die Ferientage auch zu einem Tagesausflug ausgebaut werden. Denn der Grillplatz mit Spielplatz liegt unmittelbar daneben; an den Wochenenden ist die Hütte geöffnet und lädt zur Einkehr ein – ein klassischer Rastpunkt zwischen Wanderung und Ausblick.

Der Plettenberg ist Lebensraum für zahlreiche Insekten und Pflanzen – und dazu ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Privat

Nur wenige Minuten entfernt öffnet sich zudem der Blick auf den imposanten Steinbruch am Plettenberg, der die Landschaft deutlich prägt und den Kontrast zwischen Naturraum und Rohstoffgewinnung sichtbar macht. Rund um den Plettenberg selbst erschließen sich darüber hinaus zahlreiche Wandermöglichkeiten, die die Hochfläche mit ihren Waldrändern und Kuppen weiter erfahrbar machen.

Miniaturdorf in Schömberg

Um die Welt von oben zu betrachten, braucht es nicht immer ein Flugzeug. Das Miniaturdorf an der „Waldschenke“ am Schömberger Stausee ist das Ergebnis jahrzehntelanger Detailarbeit. Mit viel Geduld und Blick fürs Kleine hat der Gründer der Waldschenke, Albrecht Koch, die Anlage Stück für Stück aufgebaut. Seit 1969 zieht zudem eine Kindereisenbahn ihre Runden um das Miniaturdorf und gehört längst fest zum Charakter der Anlage.

Ergänzt wird das Ensemble durch weitere Spiel- und Freizeitangebote wie Autoscooter, eine kleine Pferderennbahn, Minigolf sowie einen Streichelzoo, die den Ort besonders für Familien attraktiv machen. Die Anlage ist von März bis November bei gutem Wetter geöffnet und frei zugänglich.