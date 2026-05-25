Kleiner Heuberg und Schlichemtal: Diese Ausflugsziele warten direkt vor der Haustür

Wer über Pfingsten nicht verreist, findet auf dem Kleinen Heuberg und im Schlichemtal eine ganze Reihe von Zielen vor der Haustür. Ein Überblick
Landschaften wie der Kleine Heuberg haben einen Nachteil: Sie eignen sich schlecht für Superlative. Es gibt höhere Berge, dramatischere Täler und bekanntere Aussichtspunkte. Und doch entfaltet die Hochfläche eine eigentümliche Kraft. Pfingsten, das Fest des Geistes und der Verständigung, gehört zu den erklärungsbedürftigen Feiertagen der Gegenwart. Auf dem Kleinen Heuberg bekommt es unverhofft einen konkreten Ausdruck. Die Hektik weicht einem Innehalten inmitten der Natur, der Blick reicht hier weiter.