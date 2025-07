„Natürlich hätten wir gerne den Titel geholt, aber man muss anerkennen, dass Gruol/Erlaheim über das gesamte Turnier hinweg mit ihrer Spielstärke überzeugt und am Ende verdient gewonnen hat“, erkannte Tufan Altuntas, Spielertrainer der SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim nach dem Finale beim Kleiner Heuberg Pokal.

Dabei hatte seine Mannschaft dem Favoriten durchaus stark Paroli geboten und führte zur Halbzeit durch das Tor von Fabricio Steidinger. Ein schneller Doppelschlag durch Tore von Leonard Degen und Fabio Müller drehte die Partie aber kurz nach dem Seitenwechsel zu Gunsten des Bezirksligisten. Coach Jochen Gihr sagte: „Insgesamt war das ein verdienter Turniersieg. Im Finale haben wir eine schlechte 1. Halbzeit gespielt, es dann aber besser gemacht. Die Gruppenspiele und das Halbfinale haben wir klar dominiert.“

Lesen Sie auch

Klare Halbfinals

In der Tat ließ der Titelverteidiger von Beginn an keine Zweifel aufkommen, dass man auch in Binsdorf am Ende jubeln möchte. Björn Siebert sowie Müller trafen beim 2:0 im Halbfinale gegen die SGM Erzingen/Endingen/Roßwangen.

Im anderen Semifinale unterlag der Gastgeber mit 1:3. Die SpVgg spielte aber trotzdem ein gutes Turnier und hatte die Gruppe mit zwei Siegen beendet. Das Spiel um Platz 3 ging für das Zehnder-Team mit 0:2 verloren.

Geislingen ohne Punkt

Gänzlich ohne Punkt blieb der TSV Geislingen. Nach zwei Pleiten in der Gruppenphase unterlag man im Spiel um Platz 5 der SG Vöhringen mit 2:6.

Gruol/Erlaheim und Rosenfeld/Isingen/Brittheim hatten sich übrigens schon am Donnerstag zum Start des Turniers getroffen. Dort gab es sogar einen 5:1-Sieg für das Gihr-Team, weswegen Altuntas zufrieden bilanzierte: „Das Finale war das klare Ziel. Dort haben wir uns teuer verkauft.“