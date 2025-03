Der TSV Straßberg startet mit einem Heimspiel ins neue Jahr und empfängt am Samstag um 15 Uhr den SV Zimmern. Deren Trainer Steffen Breinlinger wechselte in dieser Woche zum FC 08 Villingen .

Für den TSV Straßberg geht es am Samstag um enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf der Landesliga. Während die Vorbereitung der Kleiner-Elf recht ruhig verlief, liegen turbulente Tage hinter dem kommenden Gegner.

Am vergangenen Samstag absolvierte der SV Zimmern noch siegreich (4:1) seine Generalprobe bei der SG Dettingen-Dingelsdorf. So weit so gut? Nein, denn am Dienstag folgten überraschende Neuigkeiten: So wechselt Cheftrainer Steffen Breinlinger mit sofortiger Wirkung zum Regionalligisten FC 08 Villingen, die wiederum ihren Übungsleiter Adam Adamos überraschend freigestellt haben.

Erwin Beck, Spartenleiter beim SVZ und seit vier Jahrzehnten in Funktion, sagte gegenüber unserer Redaktion: „Da habe ich viel erlebt, jedoch so einen Wechsel wenige Tage vor dem Start in die Rückrunde auch noch nicht. Ich war wirklich schockiert. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Zumal wir die komplette Vorbereitung abgeschlossen haben und am Fasnetsamstag noch ein Spiel absolvierten. Und schon alles in Richtung nächster Saison ausgerichtet wurde.“ Der Wechsel – auch was die Kommunikation mit dem FC 08 Villingen anbelangt – verlief nicht reibungslos.

Ob die Straßberger von diesen Ereignissen profitieren können? Das wird sich am Samstag zeigen. Personaltechnisch gibt es aufgrund von Krankheit noch einige Fragezeichen. Ansonsten sagt Kleiner: „Wir sind fit und haben in sieben Wochen Vorbereitung eine gute Basis geschaffen. Zimmern ist zweifellos ein starker Gegner. Wir werden geschlossen als Team auftreten und ihnen alles abverlangen. Bei Spielen nach der Vorbereitung ist sowieso immer alles möglich.“ Das Hinspiel ging mit 2:0 an den SV Zimmern.