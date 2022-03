1 Im Hinspiel hatten sich der FC Holzhausen und der TSV Essingen noch die Punkte geteilt. Nun siegte der FCH dort. Foto: Fritsch

Die Verfolgerteams patzen und nehmen sich gegenseitig die Punkte weg, doch der FC Holzhausen bleibt cool und holt sich die drei Zähler beim Vierten, dem TSC Essingen. Damit hat der Tabellenführer nun drei Punkte Vorsprung auf den Zweiten.















TSV Essingen - FC Holzhausen 1:2 (0:1) - Laute Jubelgesänge waren aus dem Holzhauser Mannschaftsbus zu vernehmen, kein Wunder, denn wenige Minuten zuvor hatten die Kicker aus dem Sulzer Teilort den eigentlich weit höher eingeschätzten TSV Essingen auf deren Gelände eindrucksvoll mit 2:1 besiegt. Da der FSV Hollenbach gleichzeitig zu Hause gegen den FC Heiningen verlor, baute Tabellenführer Holzhausen den Vorsprung in der Verbandsliga auf drei Punkte aus.

Übersichtlicher Kader

Mit einem übersichtlichen Kader war man in den Ostalbkreis gereist, denn auch noch Marcel Sieber war kurzfristig ausgefallen. Auf dem kleinen, schon etwas in die Jahre gekommenen Kunstrasen gab die Essingen von Beginn an mächtig Gas und es dauerte einige Minuten bis sich die FCH Defensive darauf eingestellt hatte. Vor allem die weiten Bälle auf die langen Spitzen der Heimelf sorgten für etwas Gefahr.

Für die Gäste kam Torjäger Janik Michel nach einer Viertelstunde zum Abschluss, jedoch strich sein Schuss knapp über den Kasten. Auf der Gegenseite dann ein Freistoß von Ex-Profi Patrick Funk, doch war die Kugel zu mittig angesetzt, um den sehr gut haltenden Kevin Fritz im Tor des FCH in Verlegenheit zu bringen.

Eine Waffe der Einheimischen waren auch die weiten Einwürfe der Essinger, die oft bis in den Strafraum segelten, aber meist von der Gästedefensive gut verteidigt wurden.

Führung kurz vor der Pause

Noch vor der Pause dann die Führung der Elf von Pascal Reinhardt, der auf der Ostalb ohne den erkrankten Emanuele Ingrao auskommen musste. Reinhardt hatte in seiner Spielvorbereitung Essingens Abwehrmann Yamoussa Camara als Wackelkandidat ausgemacht, der schon mal etwas fahrig spielt, was sich prompt auszahlen sollte. Nils Schuon nämlich luchste diesem den Ball ab, leitete weiter auf Fabio Pfeifhofer, der sein unwiderstehliches Solo mit dem Führungstreffer abschloss. Fast hätte Janik Michel im Anschluss sogar seinen 25. Treffer in der Verbandsliga erzielt, der Torjäger traf aber nur das Aluminium.

Essinger Spieler wird zum Pechvogel

Zu Beginn des zweiten Abschnitts waren zunächst die Platzherren wieder besser im Spiel, ohne aber die ganz großen Chancen zu erspielen. Nachdem Fritz einen Kopfball von Yamoussa Camara zur Ecke abgewehrt hatte, stand der Essinger Defensivakteur wieder im Mittelpunkt. In der Essinger Hälfte schlug Domenico Mosca schlug knapp an der Torauslinie einen Ball zur Mitte und Camara schob das Spielgerät in den eigenen Kasten. Man muss aber dazu auch sagen, dass hinter dem Eigentorschützen Janik Michel auch bereit gewesen wäre, das 0:2 zu erzielen.

Der Ex-Ulmer Coach Stephan Baierl setzte nun alles auf eine Karte und nahm einen Dreifachwechsel vor. In der Folgezeit fehlte den Gästen außerdem etwas die Abgezocktheit, die letzte halbe Stunde in Ruhe herunterzuspielen. So forderten die Baierl-Mannen Elfmeter, als Niklas Groiß ihrer Meinung nach gefoult wurden und als Dean Melo auf der rechten Seite den Ball eroberte, leitet dieser weiter auf den eingewechselten Yusuf Serdar Coban, der den Anschlusstreffer markierte.

Die restlichen 20 Minuten überstanden die Holzhauser aber durch tollen Einsatz gegen stürmende Essinger ohne weiteren Schaden und konnten nach 96 gespielten Minuten letztendlich jubelnd und auch verdient die Punkte mit auf die lange Rückreise in den Nördlichen Schwarzwald nehmen.

Tore:

0:1 (38.) F. Pfeifhofer, 0:2 (59.) Y. Camara (ET), 1:2 (77.) Y. Coban

Trainerstimme:

Pascal Reinhardt (FC Holzhausen): "Kompliment an meine Mannschaft. Was alle Spieler heute an Kampfgeist und Bereitschaft gezeigt haben, macht mich stolz und voll zufrieden. Dazu kommt noch das fast alle Mannschaften der Spitzengruppe für uns gespielt haben. Wir dürfen uns jetzt kurz und vollkommen verdient freuen, aber schon Mittwoch geht es zu einem genau so schweren Match zum Flutlichtspiel gegen den TSV Berg, wo wir wieder alles in die Waagschale werfen müssen, um zu bestehen."

Mannschaften:

TSV Essingen: Alexander Michalik, Yamoussa Camara, Niklas Weissenberger, Patrick Funk, Niklas Groiss (68. Johannes Eckl), Felix Nierichlo (64. Yusuf Serdar Coban), Steffen Lang, Dean Melo, Atmir Krasniqi (64. Bastian Joos), Patrick Auracher, Erman Kilic (64. Tim Ruth)

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Sven Ramic, Marius Oberle, Janik Michel (89. Marius Helmke), Julian Oberle (90. Marc Wissmann), Nils Schuon, Fabio Pfeifhofer (90.+3 Simon Bock), Oliver Grathwol, Domenico Mosca (81. Luca Pantel), Felix Plocher.

Zuschauer: 300