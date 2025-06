Kleine Überraschung in Erlaheim: Binsdorf schlägt Geislingen und steigt völlig verdient auf

1 Jens Kinnemann (am Ball) traf doppelt für Binsdorf. Foto: Kara Das Team von Wolfgang Koch feiert in Erlaheim einen verdienten 3:0-Derbysieg gegen den TSV Geislingen, welcher damit abgestiegen ist.







Bei hochsommerlichen Außentemperaturen stand am Samstagnachmittag für die SpVgg Binsdorf und den TSV Geislingen das Relegationsspiel um die Kreisliga A an. Dabei hatte keine der beiden Mannschaften einen weiten Anreiseweg, denn das Spiel fand ausgerechnet in Erlaheim, dem Ort welcher zwischen Binsdorf und Geislingen liegt, statt. Grund zu feiern hatte am Ende aber nur der bisherige B-Ligist.