Kleine Stichelei im Podcast: Wann holt Grifo den SC Freiburg-Rekordschützen Nils Petersen ein?

Noch ist Nils Petersen mit 105 Treffern Rekordtorschütze des SC Freiburg. Doch Vincenzo Grifo sitzt ihm im Nacken. In seinem Podcast stichelte Petersen nun augenzwinkernd.
105 zu 104 – so steht es seit Wochen in der SC Freiburg-internen Rekordtorjägerwertung zwischen Vincenzo Grifo und seinem Ex-Teamkollegen Nils Petersen. Letzterer ist nach seinem Karriereende 2023 mittlerweile als Kreisliga-Kicker und TV-Experte im Einsatz und kann es selbst kaum glauben, dass er noch immer knapp vor seinem Kumpel liegt.