Kleine Stichelei im Podcast: Wann holt Grifo den SC Freiburg-Rekordschützen Nils Petersen ein?

Noch ist Nils Petersen mit 105 Treffern Rekordtorschütze des SC Freiburg. Doch Vincenzo Grifo sitzt ihm im Nacken. In seinem Podcast stichelte Petersen nun augenzwinkernd.

105 zu 104 – so steht es seit Wochen in der SC Freiburg-internen Rekordtorjägerwertung zwischen Vincenzo Grifo und seinem Ex-Teamkollegen Nils Petersen. Letzterer ist nach seinem Karriereende 2023 mittlerweile als Kreisliga-Kicker und TV-Experte im Einsatz und kann es selbst kaum glauben, dass er noch immer knapp vor seinem Kumpel liegt.

„Ich bin immer noch Rekordhalter beim SC Freiburg“, sagte Petersen in der neusten Folge seines Podcast „Pipapo – mehr als Fußball“. Gemeinsam mit Co-Host Philipp Konrad blickt er dort regelmäßig in launiger Art und Weise auf die Geschehnisse im Fußball.

Auch das Rekordrennen zwischen dem Rekord-Joker der Bundesliga und Grifo, der in den vergangenen Wochen sein Torekonto nicht weiter aufpolieren konnte, war Thema.

Zuletzt seine Ex-Mitspieler in der Kabine besucht

„Ich war letzte Woche in der Kabine und dann habe ich auch zu ihm gesagt: ‚Muss ich mich vorstellen, ich bin der Rekordträger des SC Freiburg. Kein Druck, aber ich bin’s‘“, berichtet Petersen. Grifos Reaktion auf die Spitze seines langjährigen Mitspielers? „Er hat nur gelacht“, so Petersen.

Schon seit Monaten ist das Rennen der beiden ein Thema

Das Duell um den Tor-Rekord zwischen den beiden ist schon mehrfach in dieser Saison ein Thema gewesen. Als Grifo gegen Mainz Ende November sein 69. Bundesliga-Tor schoss und damit in dieser Kategorie mit Petersen gleichzog (insgesamt war es sein 101. Tor für den SC), sagte der Italiener in der Mixed-Zone mit einem breiten Grinsen: „Da werde ich ihm nachher erstmal schön schreiben, dass ich das schon mal geschafft habe.“ Und: „Er kann sich schonmal warm anziehen, die anderen vier hole ich auch noch.“

Das Wettrennen war spätestens damit offiziell eröffnet, drei weitere Tore gelangen Grifo seitdem noch. Sein bislang letztes – das 104. im Freiburger Trikot – erzielte er gegen den Hamburger SV, alleiniger Bundesliga-Rekordschütze der Freiburger ist nun bereits. Seitdem jedoch will der Ball nicht mehr ins gegnerische Netz.

„Ich glaube, es nagt an ihm“

„Ich glaube, es nagt ihm, dass dieses 105. Tor einfach nicht fällt“, vermutet Petersen in der Podcast-Folge. „Der Typ will natürlich immer gewinnen, der will immer spielen, der will natürlich auch diesen Rekord knacken“, so der Noch-Rekordschütze der Freiburger weiter.

Gegen Eintracht Frankfurt hat Grifo die nächste Chance

Die nächste Chance auf sein 105. Tor für den Sport-Club hat Grifo bereits am Sonntag, wenn’s im direkten Duell um den wichtigen Platz sieben gegen Eintracht Frankfurt geht. Im Hinspiel war es der Standardexperte Grifo, der kurz vor Schluss mit einem direkten Freistoßtor beim 2:2 einen Punkt sicherte. Gegen ein weiteres Tor gegen die Hessen hätte Grifo sicher nichts einzuwenden.

Und auch Petersen dürfte sich schon länger damit abgefunden haben, dass er früher oder später von seinem Kumpel an der Spitze dieser Rangliste abgelöst wird – auch wenn ihm die augenzwinkernden Sticheleien in seinem Podcast sicherlich Spaß gemacht haben.