Kleine Reparaturen möglich: Neuer Service für Radfahrer in Bad Wildbad

Platter Reifen oder eine lockere Schraube? Mit einem neuen Angebot können sich Fahrradfahrer in Bad Wildbad jetzt selbst helfen.

Ein „neues Gadget“ präsentierte jetzt die Touristik Bad Wildbad GmbH: Gleich um die Ecke bei der Tourist-Info in der ehemaligen Sana-Klinik, dem jetzigen Enz-Zentrum, steht jetzt eine Rad-Servicestation. Dort gibt es unter anderem fest angebrachte Schraubenzieher und Werkzeuge, mit denen kleinere Reparaturen selbst vorgenommen werden können. Dazu kann das Rad auch mit einer Stütze für den Sattel aufgehängt werden. Außerdem gibt es eine Luftpumpe, mit der platte Reifen wieder aufgepumpt werden können.

Damit will die Touristik einen weiteren Service für Radfahrer anbieten. „Wir liegen am Enztalradweg“, erklärt Touristik-Geschäftsführerin Stefanie Bott. Als weiteren Service können E-Bike-Fahrer ihre Akkus in der Tourist-Info abgeben und laden lassen. Außerdem können dort auch Schlösser ausgeliehen werden.

Hohe Förderung

Die Idee habe Michaela Mack gehabt und gesagt, „das brauchen wir unbedingt“, so Bott weiter, die die Station als „tolles, ergänzendes Angebot“ bezeichnete. Zudem profitiert die Touristik von einer hohen Förderung.

Die Servicestation, die übrigens bei der Firma Veyhl in Neuweiler-Zwerenberg gefertigt wurde, kostet rund 1900 Euro, davon werden 1000 Euro gefördert. Damit das neue Angebot auch gefunden werden kann, wird vorne bei der Tourist-Info ein passendes Schild angebracht.

„Klasse Lösung“

Im Namen der Stadt bedankte sich Bürgermeister Marco Gauger für das neue Angebot. Das sei eine „klasse Lösung, wenn man es so kompakt in stabiler Position anbieten kann“. Die Station komplettiere das Serviceangebot der Touristik und Gauger betonte: „Man kann mit fast jedem Anliegen zur Tourist-Info kommen.“

René Skiba, Geschäftsführer der Touristik Nordschwarzwald GmbH, ergänzte, dass solche Stationen „immer mehr angenommen“ würden. Das sehe man immer wieder. Wichtig sei, dass die Stationen in Karten vermerkt seien und auch digital gefunden werden könnten.