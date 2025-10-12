Kleine Reparaturen möglich: Neuer Service für Radfahrer in Bad Wildbad

Platter Reifen oder eine lockere Schraube? Mit einem neuen Angebot können sich Fahrradfahrer in Bad Wildbad jetzt selbst helfen.
Ein „neues Gadget“ präsentierte jetzt die Touristik Bad Wildbad GmbH: Gleich um die Ecke bei der Tourist-Info in der ehemaligen Sana-Klinik, dem jetzigen Enz-Zentrum, steht jetzt eine Rad-Servicestation. Dort gibt es unter anderem fest angebrachte Schraubenzieher und Werkzeuge, mit denen kleinere Reparaturen selbst vorgenommen werden können. Dazu kann das Rad auch mit einer Stütze für den Sattel aufgehängt werden. Außerdem gibt es eine Luftpumpe, mit der platte Reifen wieder aufgepumpt werden können.