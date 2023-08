Vor dem Ausgang der Europa-Park-Attraktion Fjord-Rafting ging am Mittwochnachmittag für eine halbe Stunde nichts mehr. Zwei Boote hatten sich so ineinander verkeilt, dass sie die Weiterfahrt blockierten. Immer mehr Boote mit Fahrgästen sammelten sich so an.

Nach einer halben Stunde hatten die Techniker das Problem wieder behoben – und die 15 bis 20 Boote mit ihren Fahrgästen konnten ihre Fahrt fortsetzen.

„Sehr selten kann es vorkommen, dass zwei Boote aufgrund des freien, variablen Fahrtverlaufs in schmalen Streckenabschnitten nicht zeitgleich passieren können. Die beiden Boote wurden – wie in diesen Fällen vorgesehen – händisch zur Weiterfahrt vorbereitet. Die Fahrt konnte direkt fortgesetzt werden“, erklärte Park-Sprecher Florian Kornprobst den Grund des Staus.