Kleine Gemeinde hoch verschuldet: Warum die Eingemeindung für Tunau keine Lösung ist

Die finanzschwache Gemeinde Tunau findet keinen langfristigen Ausweg aus der Verschuldung. Eine Eingemeindung sieht der Bürgermeister kritisch.
Nicht erst seit gestern hat die kleine Gemeinde Tunau, die zum Gemeindeverwaltungsverband Schönau gehört, mit Geldsorgen zu kämpfen. Zwar kündigte die stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Meike Schelshorn in der jüngsten Ratssitzung im Haushaltsplan 2026 ein positives Gesamtergebnis von 30 400 Euro an, doch das Problem sind vor allem die liquiden Eigenmittel. Große Einnahmen kann die kleine Gemeinde nicht generieren. Und vor allem der längerfristige Blick in die Zukunft trübt das Bild.