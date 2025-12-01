„Kleine Bühne Calw“: Besonderes Schmuckstück feiert sich selbst

Seit zehn Jahren zeigt sich die „Kleine Bühne Calw KBC“ als wichtiges Steinchen im Calwer Kultur-Mosaik. Nun feierte man den runden Geburtstag.

Florian Fuchs, der Vorsitzende des Vorzeigevereins in Sachen Kleinkunst, bemühte in seiner Geburtstagsansprache zunächst die KI (künstliche Intelligenz), die „von purem Gold im Vorstandsteam“ schwärmte. Fuchs erweiterte dieses Lob. „Es braucht mehr als Gold, um ein hell glänzendes, besonderes Schmuckstück im reichhaltigen Schatzkästlein des Calwer Kulturlebens zu sein“. Nämlich Edelsteine, Juwelen, Diamanten. Da ist das Organisationsteam, das mit viel Engagement und Freude dem Publikum und den Künstlerinnen und Künstlern eine herzliche Atmosphäre bietet.“

Fuchs dachte zudem an die Vereinsmitglieder: „Ohne euch als KBC-Rückgrat ist ein Verein eben kein Verein.“

„Ihr seid da und zeigt damit die Wertschätzung für das Geschaffene“

Dank galt der Stadt (finanzielle Förderung), der Musikschule (dort finden die Auftritte statt), den Firmen, die mit ihrer Werbung im Programmheft unterstützen, den Vorverkaufsstellen sowie dem Licht- und Tontechniker Fabian Müller, der von Anfang an mitmacht. Fuchs begeisterte sich über „ein Publikum, das uns vertraut, egal ob wir arrivierte Künstlerin oder Künstler oder Ersttäter buchen“. Er fügte hinzu: „Ihr seid da und zeigt damit die Wertschätzung für das Geschaffene.“

Zu den Künstlern hatte Fuchs einige Anekdoten zu erzählen, wie die von dem jungen Mann, der in Calw mit seinem ersten Programm, zudem zum ersten Mal außerhalb seines Heimatlandes Nordrhein-Westfalen unterwegs war. Total begeistert konnte er es kaum fassen, „dass ihn Menschen quasi im Ausland sehen wollen“.

Manche Künstlertraten bereits mehrfachin Calw auf

Manche Künstler kommen bereits zu wiederholten Mal zur Kleinen Bühne, sei es Thomas Schreckenberger, der „die KBC als Vorpremiere-Spielort gesetzt hat, oder Jonas Greiner, den wir seit seiner ersten Nummer begleiten dürfen.“ Zwischenzeitlich sei er so berühmt, dass er auf Harry-Kane-Pressekonferenzen zugelassen ist. Egal, ob Ernst Mantel, Mastermind der Kleinen Tierschau, Bernd Kohlhepp als Herr Hämmerle, Helge Thun oder Murzarella – alle motivierten das Publikum vom begeisterten Beifall bis zu Standing Ovations.

Der stellvertretende Oberbürgermeister Jürgen Ott erneuerte das Bekenntnis der Stadt, hinter dem Verein zu stehen. „Wir schätzen, was diese Bühne leistet und wissen, wie wichtig sie für die Vielfalt, Lebendigkeit und Kreativität unseres kulturellen Lebens ist. Und wir sind dankbar für diejenigen, die dieses Projekt seit zehn Jahren mit Herz und Energie gestalten.“ Ott weiter: „Die KBC hat bewiesen, dass Kunst und Kultur auch im kleinen Format Großes bewirken können. Darum wünsche ich ihr weiterhin Mut, weiterhin Leidenschaft, weiterhin Überraschungen.“

Die Kleine Bühne wäre nicht die Kleine Bühne, wenn dieser Abend ohne Kabarett stattgefunden hätte. Florian Fuchs „Wir haben zu diesem besonderen Anlass meiner Meinung nach den besten Musikkabarettisten Deutschlands eingeladen.“ Marco Tschirpe, ein vielfach preisgekrönter Darsteller, verzauberte das Publikum mit seinen Lapsusliedern samt Gedichten.

Der nächste Veranstaltungstermin der Kleinen Bühne Calw naht ebenfalls: Am 13.Dezember widmet sich Sebastian Krämer humorvoll und nachdenklich zugleich dem Thema „Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit.“ Er stellt sich die Frage, „wieso sich ausgerechnet zu Weihnachten die Liebe unter den Menschen in einer besonders reinen Form zeige, wie ein Licht in der Dunkelheit.“