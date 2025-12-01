„Kleine Bühne Calw“: Besonderes Schmuckstück feiert sich selbst

Seit zehn Jahren zeigt sich die „Kleine Bühne Calw KBC“ als wichtiges Steinchen im Calwer Kultur-Mosaik. Nun feierte man den runden Geburtstag.
Florian Fuchs, der Vorsitzende des Vorzeigevereins in Sachen Kleinkunst, bemühte in seiner Geburtstagsansprache zunächst die KI (künstliche Intelligenz), die „von purem Gold im Vorstandsteam“ schwärmte. Fuchs erweiterte dieses Lob. „Es braucht mehr als Gold, um ein hell glänzendes, besonderes Schmuckstück im reichhaltigen Schatzkästlein des Calwer Kulturlebens zu sein“. Nämlich Edelsteine, Juwelen, Diamanten. Da ist das Organisationsteam, das mit viel Engagement und Freude dem Publikum und den Künstlerinnen und Künstlern eine herzliche Atmosphäre bietet.“