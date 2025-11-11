Kleine Box, große Freude: Jetzt sputen für Weihnachten im Schuhkarton im Schwarzwald-Baar-Kreis

Mit „Weihnachten im Schuhkarton“ können Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis Kindern weltweit ein Lächeln schenken. Noch bis 17. November können Päckchen abgegeben werden.
Es ist wieder soweit: Ganz viel Weihnachtsfreude passt in einen Schuhkarton – und viele Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis schnüren auf diese Weise ein ganz besonderes Weihnachtspaket. „Weihnachten im Schuhkarton“ heißt die beliebte Wohltätigkeitsaktion, für die es auch im Schwarzwald-Baar-Kreis Abgabestellen gibt. Noch bis Montag, 17. November, kann man mitmachen.