Kleine Box, große Freude: Jetzt sputen für Weihnachten im Schuhkarton im Schwarzwald-Baar-Kreis

Mit „Weihnachten im Schuhkarton“ können Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis Kindern weltweit ein Lächeln schenken. Noch bis 17. November können Päckchen abgegeben werden.

Es ist wieder soweit: Ganz viel Weihnachtsfreude passt in einen Schuhkarton – und viele Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis schnüren auf diese Weise ein ganz besonderes Weihnachtspaket. „Weihnachten im Schuhkarton“ heißt die beliebte Wohltätigkeitsaktion, für die es auch im Schwarzwald-Baar-Kreis Abgabestellen gibt. Noch bis Montag, 17. November, kann man mitmachen.

Gestartet wird die Aktion alljährlich von der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Mitmachen kann jeder. „Mit Eurem Schuhkartongeschenk macht ihr den Kindern nicht nur eine riesen Freude“, so die Initiatoren auf der Homepage zur Aktion, sondern man verbreite auch den christlichen Gedanken weiter.

Die Verpackung

Ausgangspunkt ist ein handelsüblicher Schuhkarton – dieser wird mit Geschenkpapier dekoriert – wichtig: Deckel und Box separat bekleben, dass die Kartons gegebenenfalls bei Kontrollen geöffnet werden können – und mit Etiketten bedruckt. Letztere gibt es zum Download auf der Seite www.die-samariter.org und zeigt den Helfern nicht nur, ob das Geschenk sich eher an einen Jungen oder ein Mädchen richtet, sondern auch, an welche Altersklasse beim Packen gedacht worden ist. Zur Auswahl stehen zwei bis vier, fünf bis neun und zehn bis 14 Jahre. Den gefüllten Karton verschließt man mit einem Gummiband.

Was rein darf

Gefüllt wird die Box mit neuen Geschenken – im Idealfall ein Wow-Geschenk, das für große Begeisterung sorgen könnte, und zudem Hygieneartikel, Schulsachen und Klamotten. Gerne kann man auch einen persönlichen Gruß sowie ein Foto beilegen – am besten auf Englisch, dass das Empfänger-Kind die Nachricht verstehen kann. Wow-Geschenke können sein: eine Puppe, ein Fußball mit Luftpumpe, ein Kuscheltier oder ein Musikinstrument. An Kleidung sind Basecaps, Handschuhe oder Socken beispielsweise geeignet, an Accessoires empfehlen sich Sonnenbrille, Haarschmuck, kleine Taschen und dergleichen. Hygieneartikel könnten sein: Waschlappen, Handtuch oder Lippenpflege. Kleine Spielsachen wie Autos, Lego, Malbuch oder Springseile sind beliebte Inhalte, ebenso wie Schulsachen – von Radiergummis über Stifte bis hin zum Block.

Was keineswegs Inhalt sein sollte

Es gibt jedoch auch Geschenkideen, die sich nicht für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ eignen. Beispielsweise angstauslösende Gegenstände wie Kriegsspielzeug, Gebrauchtes, Lebensmittel und Süßigkeiten, Medikamente, Zerbrechliches, Flüssigkeiten, Glücksspiel und Zauberartikel, Literatur oder Bargeld.

Spendemöglichkeit

Auch Spenden sind willkommen, da die gesamte Aktion rein durch Spenden getragen wird. „Wir freuen uns auch über Deine finanzielle Unterstützung“, werben die Organisatoren. Im vergangenen Jahr wurden 10,78 Euro pro Kind eingesetzt, „um Freude und neue Lebensperspektive zu schenken“.

Die Reise der Schuhkartons

Im vergangenen Jahr gingen über elf Millionen Päckchen weltweit auf die Reise. Erreicht haben die Päckchen beispielsweise in Estland, Lettland, Litauen, Polen, in der Ukraine, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und der Republik Moldau, in Bulgarien, Kroatien, Montenegro oder Nordmazedonien sowie Georgien.

Hier können Teilnehmer ihr Päckchen abgeben

Annahmestellen im Schwarzwald-Baar-Kreis –

hier kann man nur Pakete abgeben, Zuwendungsbestätigungen gibt es hier aber nicht: Isolde Martin in Bräunlingen, nach telefonischer Absprache unter Telefon: 07707/989119; Museum Art.Plus in Donaueschingen, Museumsweg 1, Freitag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr; DPAG-Partnerfiliale Moretti, Friedrichstraße 20 in Bad Dürrheim; FEG-Donaueschingen, Stettiner Straße 7, sonntags von 9.30 bis 12 Uhr; Berthold-Apotheke Villingen, Romäusring 23; Antiochia Boutique und Strick, Marktplatz 5, VS-Schwenningen; Erika Königsberger, Kornblumenweg 10, VS-Schwenningen; Cut’n Cake, Konstanzer Straße 7, VS-Villingen; Apotheke im Haslach, Breslauer Straße 16 in VS-Villingen;

Zusätzliche Sammelpunkte für Zuwendungsbestätigungen

– hier können Päckchen abgegeben werden und erhält man auf Wunsch auch eine Zuwendungsbestätigung: Familie Jäckle, Bertholdshöfe 6/1, VS-Villingen; Hermann und Ruth Maier, Nordfeld 2, Trossingen.