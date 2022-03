2 Markus Armbruster (von links), Peter Rottenburger, Klaus Wolber, Klaus-Ulrich Neeb, Hans Harter und Michael Buzzi vom Historischen Verein freuen sich über das renovierte Pulverhäusle. Foto: Fritsche

Mit Eigenarbeit und einem finanziellen Beitrag der Stadt Schiltach hat der Historische Verein Schiltach-Schenkenzell das kleine Steinbauwerk zur Lagerung von Sprengpulver vor dem Verfall bewahrt und renoviert.















Schiltach - Am Hang des Sägergrüns war das Pulverhäusle, ein kleiner 200 Jahre alter Bau aus Granitbruchsteinen, nahe dem Zerfall, bis der Historische Verein Schiltach-Schenkenzell sich ab 2012 seiner annahm und sich öffentlich für seinen Erhalt einsetzte. Es hat dann lange gedauert – aber jetzt nach zehn Jahren ist die Renovierung abgeschlossen.

"So schön" wie noch nie

Am Freitagnachmittag trafen sich Mitglieder des Vereins am Pulverhäusle, um das Ergebnis zu präsentieren und sich über den erfolgreichen Abschluss des Projekts zu freuen: Ein schmuckes Steinhäuschen, gedeckt mit Rotsandsteinplatten vom Sulgener Steinbruch Roth, daneben lädt eine von Michael Buzzi gestiftete Sitzbank Spaziergänger und Wanderer zum Verweilen ein. "So schön hat es noch nie ausgesehen", soll der in Schiltach gut bekannte Mitbürger "Bier-Fritz" das Ergebnis kommentiert haben.

Verwuchert wie Schloss von Dornröschen

"Es war überwuchert mit Büschen und Bäumen wie Dornröschens Schloss", beschrieb Hans Harter vom Historischen Verein den ursprünglichen Zustand. Die Uhr tickte für das Pulverhäusle, denn Bäume drohten das Mauerwerk zu sprengen. Es wäre schade um seinen Verlust gewesen. Nicht nur, weil Generationen von Schiltacher Kindern – Harter selbst auch – es in ihre Spiele einbezogen hatten: Schon 2014 hatte der damalige Gebietsreferent Hendrik Leonhardt vom Landesdenkmalamt eine heimatgeschichtliche und wissenschaftliche Bedeutung des kleine Baus testiert, der als Zeugnis regionaler Geschichte verloren zu gehen drohte. Zumal es nur ein weiteres Pulverhäusle bei Staufen und eins in Sachsen-Anhalt geben soll.

Mauerwerk in guten Zustand

Auf das Bauwerk gestoßen war der Verein bei der im Jahr 2012 vom Landesdenkmalamt angestoßenen Erfassung regionaler Kleindenkmäler, bei dem seine Mitglieder tatkräftig mitmachten. "Die Tür stand auf, man konnte rein und innen stehen. Das Mauerwerk war in gutem Zustand, es war nicht feucht drin", erzählte Harter von der damaligen ersten Begutachtung.

Spurensuche im Stadtarchiv

Harter hatte danach im Schiltacher Stadtarchiv nach der Geschichte des Häuschens gegraben, unterstützt von Archivleiter Andreas Morgenstern: Ein Protokoll des Gemeinderats von 1830 besagte, dass der Kaufmann Wilhelm Haas bei der Stadt Schiltach "das Ansuchen gestellt hat", ein von den Häusern abseits gelegenes Gewölbe zur Sprengpulverlagerung zu bauen. "Zehn Schuh (ein Schuh entspricht 30 Zentimetern) lang und zehn Schuh breit". Der Gemeinderat stimmte zu. Haas zahlte einen Gulden für das Grundstück, baute das Häuschen und lagerte Pulver. 1882/83 wurde die daran vorbeiführende Eisenbahnlinie nach Schramberg gebaut – nicht weit vom Pulverhäusle sieht man den verbarrikadierten, halb zugewachsenen Tunneleingang – und die Bahn kaufte das Grundstück von Haas zurück und stoppte die Nutzung.

Mitglieder greifen zu Spitzhacke, Schaufel und Säge

Für die Renovierung musste der Verein einige Hürden überwinden. Die höchste war die Kostenschätzung eines Gutachters von 30.000 Euro für die Instandsetzung. Der Gemeinderat machte eine Begehung und unterstützte das Projekt letztlich mit 7000 Euro unter der Bedingung, dass der Verein die "Bauherrschaft" übernimmt und Eigenleistung einbringt. Nachdem auch die Bahn dem Vorhaben zustimmte, konnte es losgehen. Viel musste organisiert werden und viele haben mitgemacht. So griffen unter anderem Hans Harter, die Vorstandsmitglieder Markus Armbruster, Klaus Wolber und Peter Rottenburger zu Spitzhacke, Schaufel und Säge. Thomas Möcke steuert die Halterung für die Infotafel bei, Markus Löffler erledigte die Erdarbeiten und ein Schiltacher Bauhandwerker die Mauerarbeiten. Am Freitag begutachteten die Vereinsmitglieder schließlich das in bürgerschaftlichem Engagement entstandene gelungene Ergebnis, eine "vereinspolitische Leistung", wie Vorsitzender Markus Armbruster es formulierte. In diesem Sinne will der Verein auch weitermachen: Das Trafo-Häusle bei der "Hinterholz-Stube" könnte ein weiteres ähnliches Projekt werden.