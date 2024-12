Nostalgisch wird es am Wochenende bei der „Denkmal-Weihnacht“ im alten Grandhotel. Dort findet ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt statt.

Zu ihrer „Denkmal-Weihnacht“ ins alte Grandhotel Waldlust laden die Denkmalfreunde Waldlust für dieses Wochenende, Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, ein. An beiden Tagen sind die Säle der Gesellschaftsebene von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Besucher haben freien Eintritt. Und sie werden empfangen von kostümierten Flaneuren, die für historisches Flair sorgen werden, heißt es in der Ankündigung. Nostalgisch gestaltete Händlerstände mit Geschenkangeboten und Kunstgewerblichem sorgen für eine lebhafte und heimelige Atmosphäre in den alten Salons und Sälen.

Lesen Sie auch

Buntes Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm soll den Besuchern ein „Waldlust“-Erlebnis unter dem Motto „Weihnachten, wie’s früher war“ bieten. Dazu gehören moderierte historische Modenschauen, Kostümprämierung für festlich gekleidete Gäste und musikalische Unterhaltung im mit dem Lichter-Baum geschmückten Festsaal der „Waldlust“.

An beiden Tagen gibt der „singende Oberkellner“ Leopold Kostproben seines Könnens, darunter viele alte Schlager aus Operette und Liederkunst. Dazwischen wird „Waldlust“-Pianist Sascha Faisst am Festsaal-Flügel aus seinem Repertoire spielen. Bei Führungen durch das Haus, geleitet von den Denkmalfreunde-Hotelguides, können Interessierte die stehen gebliebene Zeit in diesem seit fast 20 Jahren geschlossenen alten Nobelhotel entdecken. Die Denkmalfreunde Waldlust bauen einen Verkaufs- und Infotisch auf, wo Bildbände, Souvenirs, aber auch aktuelle Zielsetzungen und Nutzungen für das Denkmal gehandelt werden.

Andacht am Sonntag

Ferner wird ein gemeinsames Weihnachtsliedersingen am Flügel veranstaltet. Für die Kinder gibt es Bastelangebote, und Bücherfreunde finden Gelegenheit zum Tausch oder Kauf an einem Büchertisch.

Am Sonntag, 8. Dezember, findet um 11 Uhr im Festsaal eine Advents-Andacht mit Vortrag der Diakonin i.R. Roswitha Eberbach statt. Thema ist „Der Weihnachtsbaum und seine Botschaft“. Die Referentin fragt darin, warum Christbäume eigentlich typisch sind für unsere Art Weihnachten zu feiern, und worin die Ursprünge des Weihnachtsfestes und seine Bedeutung heute liegen.

An beiden Tagen wird bewirtet. Es gibt Glühwein, Punsch, Kaffee, Kuchen, Suppenspeisen und Getränke aller Art. Auf dem ehemaligen Hotelgelände sind ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden.

Weitere Informationen gibt es unter www.waldlust-denkmal.de.