1 Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Dort erlag sie am Nachmittag ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Thaut Images –­ stock.adobe.com

Eine Frau ist am Freitagmittag in Wurmlingen in Flammen gestanden. Das Feuer ist zwar von einem Zeugen gelöscht worden, die 42-Jährige ist jedoch an ihren Verletzungen gestorben.















Link kopiert

Rottenburg-Wurmlingen - Kurz nach 12 Uhr entdeckte ein Zeuge die Frau, deren Kleidung in Flammen stand, vor einem Wohngebäude in der Straße "Bresteneck" in Wurmlingen und löschte das Feuer. Die Schwerverletzte wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Dort erlag sie am Nachmittag ihren schweren Verletzungen.

Warum die Kleidung der Frau in Brand geriet, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.