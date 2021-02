Kleidlemaler in Oberndorf Tobias Klemm wandelt auf den Spuren von Opa Arno Klein

Mit seinem Tod ging eine Sammlung von zehn Narro­kleidern, sechs davon für Kinder, in Tobias Klemms Besitz über. "Früher konnte sich nicht jeder einen Narro leisten. Das habe ich als Kind noch nicht verstanden. Für mich war es etwas ganz Normales, zu Hause Narro-Kleider in verschiedenen Größen zu haben", erzählt Klemm.

Der heute 34-Jährige verbrachte viel Zeit bei den Großeltern und sah seinem Opa manchmal stundenlang dabei zu, wie er ein Narrenkleid bemalte. "Das hatte beinahe etwas Meditatives." Arno Klein stellte seine Ölfarben selbst her. "Ich weiß noch genau, wie wir die Farbe Marsrot zusammen angemischt haben", erinnert sich Klemm. Da war er gerade einmal acht Jahre alt. Ein Jahr später verstarb Klein. Doch der Enkel hatte sich die Schritte gut eingeprägt.

Insgesamt vier Narro-Kleider hat Tobias Klemm nun in zehn Jahren bemalt – neben den Verpflichtungen bei der Arbeit und der Familie. Pro Exemplar braucht er um die 100 Stunden. "Das erste war dann auch viel schwerer als gedacht." Sein Bär habe mehr wie ein Werwolf ausgesehen, meint der Oberndorfer. Aber er habe sich mit anderen Malern ausgetauscht und weiterentwickelt.

Auch für die Stadtteile Kleidle bemalt

Auch in Sachen Handarbeit hat sich Klemm schon versucht. "Wir hatten eine Nähmaschine und eine Kiste Plätzle da. Dann dachte ich: Ach komm, ich nähe jetzt einen Schantle", sagt der 34-Jährige lachend. Einige seiner Schantle wurden von der Zunft abgenommen und sind regelmäßig auf den Straßen zu sehen.

"Die erkenne ich sofort, wenn ich sie sehe." Ähnlich sei es bei Narrenkleidern, die von Arno Klein bemalt wurden. "Die Farben haben einfach so eine starke Leuchtkraft."

Klein war 30 Jahre lang Kleidlemaler – nicht nur in Oberndorf, sondern auch für Boll, Bochingen, Altoberndorf und sogar Rottweil. "Er war besonders stolz, dass sogar die Rottweiler begeistert von seinem Werk waren."

Ursprünglich war der Baden-Badener 1956 nach Oberndorf gekommen, um als Graveur bei der Firma Mauser zu arbeiten. Nach dem Narrentag 1966 bemalte er dann seinen eigenen Narro. Für die Schantlekapelle auf dem Lindenhof malte er zudem die Schilder. Tobias Klemms Oma lernte er – wie kann es anders sein – auf einem Fasnetsball kennen.

Für Klemm war ganz klar, dass er auch seine Kinder, die derzeit im Grundschulalter sind, früh an die Fasnet heranführen will. Die Tochter wurde am Schmotzigen geboren. "Ich erinnere mich noch, dass ich meine Frau am Fasnetsmontag aus dem Krankenhaus abgeholt habe und wir lauter Umleitungen fahren mussten, weil überall Umzüge waren. Wir haben es dann noch gerade so zum Rammeln in die Oberndorfer Oberstadt geschafft."

Beim Rammeln zu viele Schantle unterwegs

Auch wenn der Narro Klemms Lieblingsfigur der Oberndorfer Fasnet ist, so ist er schon einmal in alle Narrentypen geschlüpft. Erst vergangenes Jahr versuchte er sich das erste Mal als Hansel. "Das ist ganz schön ungewohnt mit dem Schirm", sagt er. Ein Schantle zu sein, habe auch seinen Reiz, seiner Ansicht nach sind jedoch heutzutage zu viele unterwegs, insbesondere beim Rammeln.

Überhaupt vertritt Klemm eine eher konservative Linie. Ein Narrenkleid sei kein Statussymbol, sagt er. Und ein Facebook-Profilbild im Narrenkleid oder gar das Posieren mit der nach oben geschobenen Larve geht für ihn gar nicht.

"Dass man diese Fasnet nicht raus kann, tut in der Seele weh. Videos sind als Ersatz schön, aber natürlich nicht dasselbe. Aber das muss man eben aushalten", sagt Klemm zur aktuellen Situation.

Maße frei nach Schnauze

Normalerweise ist er während der Fasnet immer on tour, ob beim Bürgerball, beim Kinderumzug oder beim Sprung. Lange hat er auch in der "OMI"-Bar bedient. Zudem malt er seit zehn Jahren Karikaturen für die Schmotzigengruppe seines Onkels.

Des Weiteren forscht und recherchiert er für sich, aber auch in einer kleinen Gruppe zur Geschichte und den Hintergründen der Oberndorfer Fasnet. "Beispielsweise hat es mich bei den Motiven auf dem Narro interessiert, woher diese überhaupt kommen. Man will ja schließlich wissen, was man da auf die Leinwand pinselt."

Außerdem habe er sich mal gefragt, weil er einen Narrohut herstellen wollte, wie groß der sein muss. In der damaligen Orientierungshilfe des Elferrats habe es geheißen: "Die Maße sind den Kleidermachern bekannt." Also habe er sich den ältesten Hut genommen, den er finden konnte, ihn komplett vermessen und angefangen zu rechnen.

Inzwischen habe er schon allerhand Erstaunliches herausgefunden und plane, die Erkenntnisse vielleicht einmal in ein Buch zu packen, verrät Klemm. Warum er sich so viel Arbeit macht? "Das ist bei der Fasnet, glaube ich, einfach so: Entweder man kann gar nichts damit anfangen, oder man ist ganz und gar dabei."