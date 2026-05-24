Kleidertauschcafé und Picknick: Was die Initiative „Steinen im Wandel“ plant

Die Initiative „Steinen im Wandel“ veranstaltet Ende Juni erstmals ein Kleidertauschcafé.
Die nächste Veranstaltung von „Steinen im Wandel“ wird am Samstag, 20. Juni, von 12 bis 15 Uhr stattfinden. Die Initiative beteiligt sich am „Tag der offenen Gesellschaft“, der ein Zeichen setzen will für Demokratie, Diversität und Toleranz. An diesem Tag soll es ein Picknick beim Quartiersgarten geben, wie Moderatorin Christine Ableidinger-Günther auf Anfrage mitteilt. Jeder bringt dann Essen und Trinken selber mit, teilt es miteinander und verbringt einige Zeit mit Freunden.