Kleidertauschcafé und Picknick: Was die Initiative „Steinen im Wandel“ plant

Die nächste Veranstaltung von „Steinen im Wandel“ wird am Samstag, 20. Juni, von 12 bis 15 Uhr stattfinden. Die Initiative beteiligt sich am „Tag der offenen Gesellschaft“, der ein Zeichen setzen will für Demokratie, Diversität und Toleranz. An diesem Tag soll es ein Picknick beim Quartiersgarten geben, wie Moderatorin Christine Ableidinger-Günther auf Anfrage mitteilt. Jeder bringt dann Essen und Trinken selber mit, teilt es miteinander und verbringt einige Zeit mit Freunden.

Kleidertauschcafé als Testballon Zum ersten Mal lädt die Initiative mit der Zeitbank zu einem Kleidertauschcafé am Samstag, 27. Juni, von 14 bis 17 Uhr in die Aula der Grundschule, Eisenbahnstraße 26, in Steinen ein. „Ich bin gespannt, ob es angenommen wird“, sagte Ableidinger-Günther. Bei dieser Veranstaltung steht das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Warum ständig neue Kleidung kaufen, wenn man sie auch tauschen kann? So lautet das Prinzip dahinter.

Dann ist noch eine Veranstaltung mit Kunst und Kultur geplant. Der Lokalhistoriker Hansjörg Noe stellt sein im März erschienenes Buch über Jehovas Zeugen im Dreiland vor. Die Veranstaltung soll am 15. Juli stattfinden. Im November feiert „Steinen im Wandel“ dann sein zehnjähriges Bestehen. Wie und wo, das ist noch unklar.

Suche nach weiteren engagierten Bürgern

In der Initiative engagieren sich etwa zehn Personen, zu den Veranstaltungen kommen aber wesentlich mehr. Die Mails der Initiative werden an 30 Personen geschickt. „Wir waren früher mal 60 Personen“, sagte Ableidinger-Günther.

Sie weist darauf hin, dass „Steinen im Wandel“ die Gründung des Fördervereins des Schwimmbads angestoßen habe. Ins Rollen gebracht habe man auch das freitägliche Boulespiel vor der Petruskirche. Im Herbst soll auch eine Dorfputzete stattfinden. Zukünftig werde man sich nur noch spontan treffen, nicht mehr wie bisher im Turnus von zwei Monaten, kündigte Ableidinger-Günther abschließend an.