Kleiderordnung: Wegen Oktoberfest - Bär im Dirndl im Kabinett

Bayern unter sich: Dorothee Bär und Innenminister Alexander Dobrindt (beide CSU) plaudern vor Beginn der Kabinettssitzung. Foto: Michael Kappeler/dpa Dirndl statt Business-Look: Forschungsministerin Dorothee Bär kommt in Tracht ins Kanzleramt. Was steckt dahinter?







Berlin - Bundesforschungsministerin Dorothee Bär hat im Bundeskabinett besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die CSU-Politikerin durchbrach die übliche Kleiderordnung und kam im Dirndl ins Bundeskanzleramt. Der Grund war ein Mitarbeiterfest in ihrem Ministerium, das als Oktoberfest angelegt war, wie eine Sprecherin der Ministerin auf Nachfrage erklärte. Bär sei direkt von der Kabinettssitzung zur Eröffnung der Feier gegangen.