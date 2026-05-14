Kleiderordnung im Schwimmbad: Im Freibad in Weil am Rhein dürfen Badeshorts getragen werden

In manchen Bädern im Kreis Lörrach müssen Jungs und Männer enge Badehosen tragen. In Weil am Rhein sind Shorts erlaubt, nur die Unterhose drunter nicht.
Der Sommer 2025 war dem Freibad in Weil am Rhein gnädig: sechs Wochen mit rundum gutem Wetter haben dem Schwimmbad am Laguna herausragende Besucherzahlen beschert. Es waren deutlich mehr Besucher dort, als noch im Vorjahr. Zudem sei die neue Badeordnung wahr- und angenommen worden, wie Geschäftsführerin Natalia Golovina gegenüber unserer Zeitung bekannt gab.