Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt schon fast anderthalb Jahre. Die Schrecken und das Elend dauern an. Doch ist das der deutschen Bevölkerung immer noch so bewusst oder hat man sich irgendwie daran gewöhnt?

Christa Frölich arbeitet im Heilig-Geist-Spital in der Schertlestraße 2. In dem Gebäude sind ukrainische Flüchtlinge untergebracht. Sie arbeitet ehrenamtlich im Kleiderladen für das Deutsche Rote Kreuz. Sie bemerkt, wie sich das Spendenverhalten verändert.

Bedürftige aller Nationalitäten werden versorgt

Der Kleiderladen versorgt alle Bedürftigen, egal welcher Nationalität mit dem, was sie zum Leben brauchen und ist nicht ausschließlich für ukrainische Geflüchtete. „Die Menschen, die hier hinkommen haben wirklich nichts“, berichtet Christa Frölich. Sie freut sich, dass sie mit ihrer Arbeit so vielen Menschen helfen darf.

Insgesamt arbeiten acht Ehrenamtliche des DRK in dem Kleiderladen. Die gespendete Kleidung und Sachspenden werden sortiert, und dann eingeräumt. „90 Prozent der Spenden sind in Ordnung“, berichtet Frölich.

Je nach Andrang arbeitet Frölich bis zu zwölf Stunden täglich in dem fensterlosen Raum. Aber sie weiß, warum und wofür sie die Arbeit macht. Mit einem strahlenden Lächeln begrüßt sie Kunden und Kollegen. Für einen Euro pro Stück kann man sich vor Ort eindecken. „Die Sachen können nicht kostenlos sein, wir müssen einen Euro nehmen“, erklärt Frölich. Das liege daran, dass die Stücke dadurch einen Wert bekommen und man nicht einfach zu viel nimmt, was man nicht benötigt und das dann einfach wegwirft.

Die vielen Spenden müssen von den Ehrenamtlichen erst sortiert werden. Foto: Maria Liebelt

„Die Spenden kommen immer in Wellen“, so Frölich, nach jedem Aufruf kommen viele Menschen vorbei, die Spenden vorbeibringen. Doch das flaue dann immer nach einiger Zeit wieder ab. Wenn es wieder weniger werde und die Ehrenamtlichen wieder Sachspenden benötigen, starten sie einen Aufruf auf Facebook. Am 12. Juni wurde wieder ein Spendenaufruf gesendet. Benötigt werden vor allem Kleidung und Schuhe für Mädchen und Jungen und Sommerkleidung für Frauen und Männer. Außerdem werden Badeartikel, Handtücher und Strandtücher nachgefragt. Aber auch Haushaltsgegenstände wie Töpfe, Pfannen, Schüsseln und Geschirr ist momentan Mangelware. Die Spenden können am Kleiderladen in der Schertlestraße 2 abgegeben werden. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0176/77 45 16 89 bei Harald Kaldasch.

Kritik auf Facebook

Ihr Kollege Harald Kaldasch veröffentlicht immer wieder Spendenaufrufe in den sozialen Medien wie Facebook. Die Kommentare sind aber nicht einheitlich positiv.

Unter dem Aufruf von Harald Kaldasch vom 12. Juni beschwert sich jemand, dass die Menschen in Deutschland ja auch Hilfe bräuchten. Kaldasch antwortet dann darauf, und erklärt, dass er allen Menschen helfe – gleichgültig welcher Nationalität. Andere schließen sich Kaldaschs Meinung an. In einem weiteren Kommentar heißt es: „Es reicht langsam mit Helfen!“. Andere reagieren auf diese Bemerkung und weisen den Autor zurecht.

Doch Christa Frölich lässt sich von solchen Kommentaren nicht entmutigen oder irritieren. „Solche Kommentare rutschen mir den Buckel runter, das ist mir egal“, meint sie lächelnd.

Freundschaft zerbrochen

Eine Freundschaft sei schon daran kaputtgegangen, dass sie ihr Ehrenamt ausübt. Ihre Freundin wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben, weil sie Frölichs Ehrenamt nicht akzeptieren wollte. Natürlich tut so etwas weh, doch Frölich ist überzeugt von dem, was sie tut und kann auf solche Freundschaften verzichten.