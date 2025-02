Kleidergeschäft in Donaueschingen

1 Volles Schaufenster bei Kleider Müller in der Josefstraße. Der Laden aber bleibt geschlossen, denn es fehlt an Personal. Foto: Niklas-Marco Dinauer

Die Filiale von Kleider Müller in der Josefstraße ist schon lange geschlossen. Karl-Heinz Müller bestückt die Auslage dennoch regelmäßig neu. Wieso macht er das?









Wer durch die Josefstraße in Donaueschingen flaniert, steht am Laden Kleider Müller vor einer ungewöhnlichen Kulisse. Ein Schaufenster, bestückt mit Anzügen, Kleidern und Trachten. Doch ein Einkauf ist dort nicht möglich: Der Laden ist verlassen. An der Tür steht seit drei Jahren die Information: „Vorübergehend geschlossen.“