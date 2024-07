Klebstoff-Problem: US-Behörde lässt Boeings Sauerstoff-Masken prüfen

1 Fehlerhaftes Klebematerial kann dazu führen, dass bei einigem Flugzeugen des Typs Boeing 737 die Sauerstoff-Masken verrutschen. Nun werden hunderte Maschinen überprüft. Foto: Elaine Thompson/AP/dpa

Flugzeuge sind High-Tech-Maschinen. Doch eine scheinbare Kleinigkeit wie fehlerhaftes Klebematerial kann für Probleme sorgen - wie jetzt bei Boeing in den USA.









Link kopiert



Washington - Die US-Luftfahrtbehörde lässt in gut 2600 Boeing-Flugzeugen die Sauerstoff-Masken überprüfen, weil sie wegen Problemen mit Klebematerial verrutschen können. Der Fehler könne die Funktionsfähigkeit der Technik beeinträchtigen, warnte die Aufsichtsbehörde FAA (Federal Aviation Administration) in einer am Montag veröffentlichten Anordnung. Es habe mehrere Berichte gegeben, wonach sich die Einheiten mit Sauerstoffmasken verschoben hätten.