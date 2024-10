Klaviermusik: Mutmaßlich ein Chopin: Bisher unbekannter Walzer aufgetaucht

2 Das entdeckte und vermutlich Chopin zuzuschreibende Stück ist gespielt rund 80 Sekunden lang. Foto: Viola Lopes/dpa

New York - Im Morgan-Museum in Manhattan hat es laut einem Bericht der "New York Times" einen mutmaßlichen Sensationsfund gegeben: Eher zufällig stieß der Kurator Robinson McClellan beim Sortieren von Kultur-Sammlerstücken auf die Noten eines kleinen Klavierstücks, das, so die Einschätzung mehrerer Experten, wahrscheinlich aus der Feder des Komponisten Frédéric (Fryderyk) Chopin (1810-1849) stammt.