Klausurtagung in Meschede: Merz und Wüst zu interner CDU-Tagung im Sauerland erwartet

Seit Tagen wird über Gedankenspiele innerhalb der Union zu einem Kanzlerwechsel spekuliert. Nun gibt es ein Treffen auf Einladung der NRW-CDU in Meschede. Mit Kanzler Friedrich Merz.
Meschede - Zu einer internen Klausur auf Einladung der nordrhein-westfälischen CDU wird am Montag auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im sauerländischen Meschede erwartet. Wie es aus CDU-Kreisen heißt, ist dort schon seit Monaten eine zweitägige Veranstaltung geplant, zu der auch der CDU-Bundesvorsitzende zugesagt hat. Er will demnach als Gast eine Rede halten. Das Treffen habe "nichts mit der aktuellen Lage zu tun". Zuvor hatte der "Stern" über die Tagung berichtet.