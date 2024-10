1 Unternehmer Klaus Simon ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Foto: Simon

Der Schramberger Unternehmer Klaus Simon ist am 21. September im hohen Alter von 91 Jahren verstorben. In seinem Handeln war ihm zeitlebens ein christliches Menschenbild wichtig, dazu gehörten auch zahlreiche und großzügige Spenden an soziale und karitative Organisationen.