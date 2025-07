Klaus Schnepf: Bürgersinn zeigt sich in vielen Projekten

Bürgersinn zeigt sich in vielen Projekten

Oberbürgermeister Jürgen Großmann (rechts) übergab Klaus Schnepf die Nagolder Bürgermedaille.







Mit einem festlichen Blumenwiesenfest ging in diesen Tagen eine Ära zu Ende: Klaus Schnepf, Gründer der Schnepf Planungsgruppe Energietechnik in Nagold, übergab nach mehr als vier Jahrzehnten erfolgreicher unternehmerischer Tätigkeit sein Lebenswerk in die Hände seiner Mitgesellschafter. Gleichzeitig wurde er von Oberbürgermeister Jürgen Großmann mit der Bürgermedaille der Stadt Nagold ausgezeichnet.