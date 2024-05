Diskussion in Bad Rippoldsau-Schapbach Wolf überwindet selbst wolfsabweisenden Zaun

Der Wolf ist im Wolftal unterwegs: Das steht jetzt fest. Eine Walliser Schwarzhalsziege fiel ihm in Holzwald in der Nacht vom 10. auf den 11. Juni zum Opfer. Das Kuriose daran: Die Weide war mit einem wolfsabweisenden Zaun gesichert – und dieser war in einwandfreiem Zustand.