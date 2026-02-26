Klaus Mack (CDU) im Interview: „Die Finanzlage für die Kommunen ist dramatisch“

Klaus Mack, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt, sieht die Gemeinden vor wichtigen Entscheidungen.
Klaus Mack (52) gilt als Mann der Basis. Er ist seit 2021 als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt Mitglied des deutschen Bundestag in der CDU/CSU-Fraktion. Der Diplomverwaltungswirt war Bürgermeister der Gemeinde Enzklösterle und von 2006 bis zu seiner Wahl in den Bundestag der Stadt Bad Wildbad. Er gehört dem Kreistag des Kreises Calw an, ist Vorsitzender des Regionalverbands Nordschwarzwald und seit 2015 Vorsitzender des Vereins im Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord. Klaus Mack ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mit unserer Redaktion spricht er über Ziele und Finanzen – im Bund und der Region.