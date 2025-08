Klaus Kuhnt, seit 2008 Leiter des Kreismedienzentrums, nennt im Gespräch mit unserer Redaktion den Grund, warum er sich im vergangenen Jahr für einen Sitz am Ratstisch beworben hatte.

„Ich möchte mitgestalten und Verantwortung übernehmen, als Beamter fühle ich mich verpflichtet, mich einzubringen“, sagt Kuhnt.

„Als Gemeinderat habe ich doch immer wieder Kontakt mit Bürgern und Bürgerinnen, ich freue mich, wenn ich angesprochen werde und Anliegen der Bürger im Gemeinderat vorbringen kann“, so Kuhnt.

Ewige Diskussion um die Treppe

Das erste Thema, das ihn langsam nerve, sei die ewige Diskussion um die Treppe vom Eichhaldeweg zur Talstraße, hier sollte es endlich vorangehen, erklärt er. „Man sollte dankbar sein, wenn es bürgerschaftliches Engagement gebe, dass es Bürger gebe, die für dieses Thema brennen und sich einbringen wollen“, betont er.

Nachnutzung für das ehemalige Aqualino

Das gleiche gelte für das ehemalige Aqualino, das definitiv eine Nachnutzung benötige, so Kuhnt. Weder der neue Name „Forest“ noch das vorgesehene Konzept halte er für richtig, für diese Art von Nutzung sei das Gebäude zu klein.

Wenn man in das Becken etwas Sportliches einbauen wolle, verfüge man oben über zu wenig Platz, überhaupt biete das Gebäude zu wenig Platz für das Konzept, zeigt er sich überzeugt. Eine Förderung für eine Generationen übergreifende Begegnung sehe er dort nicht, so etwas passe nicht in das Gebäude, unterstreicht Kuhnt.

Inzwischen gebe es neue Programme für Schwimmbäder, erklärt er, und weist darauf hin, dass das Thema Hallenbad viele Bürger in der Gemeinde immer noch umtreibe.

Lösung für die Roggenbachschule

Die Lösung, dass die Roggenbachschule während der Sanierung nach Vöhrenbach ziehe, halte er für angemessen, so Kuhn. Den Tourismusbereich in der Gemeinde sehe er mit einem Fragezeichen, da gebe es kaum Angebote. Dass der Fohrenhof immer noch leer stehe, halte er für sehr schade, sagt er und schwenkt zur Christuskirche. „Ich als evangelischer Kirchenältester in der Stadtgemeinde Villingen bedauere es sehr, dass die Christuskirche entwidmet wird. Das tut mir in der Seele weh, wir Kirchen müssen zusammenrücken“, betont er. Die Vereinskultur in Unterkirnach schätzt Kuhnt sehr und nennt als Beispiel, dass sich Vereine beim Rückbau der Duschen in der Schlossberghalle eingebracht haben.

Zum Stadthof befragt hofft er, dass „sich da endlich etwas tut“. Dieses prägende Gebäude sollte wieder mit Leben gefüllt werden, wünscht er.

Klaus Kuhnt wurde in Bad Säckingen geboren und studierte in Freiburg das Lehramt. Er kam nach Vöhrenbach als Referendar, lehrte anschließend in Bräunlingen und Hüfingen. Seit 2008 ist er Leiter des Kreismedienzentrums. Kuhnt ist verheiratet und Vater von vier Kindern und fühlt sich längst in Unterkirnach heimisch.