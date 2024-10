Klaus Krämer stellt sich in Rottenburg vor

1 Zum Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart ernannt: Klaus Krämer Foto: Marzell Steinmetz

Mit großem Beifall und Freude haben die vielen Besucher im Rottenburger Dom die Ernennung von Prälat Klaus Krämer zum zwölften Bischof der Diözese aufgenommen. Bei seinen ersten Worten gibt es auch eine kleine Panne, die er humorvoll löst.









Die Verkündigung war am Mittwoch um 12 Uhr zeitgleich in Rottenburg und Rom. Er ist damit der Nachfolger von Bischof Gebhard Fürst, der im Dezember vergangenen Jahres in den Ruhestand ging.