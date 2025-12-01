Klaus Krämer in Horb: Bischof verkündet Friedensbotschaft

Eine festliche Messe, starke Bilder und eindringliche Worte: Bischof Klaus Krämer setzt in der Horber Stiftskirche ein Zeichen für Hoffnung und Zusammenhalt.
Genau vor einem Jahr, am 1. Advent, dem wichtigsten Tag im katholischen Kirchenjahr, wurde Klaus Krämer zum neuen Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart geweiht. Und exakt ein Jahr später, am vergangenen Sonntag, kehrte er in die Stadt auf dem Berg, wie er Horb in seiner Predigt nannte, zurück. Zu Beginn der 1990er-Jahre war Krämer dort als Diakon tätig und kehrte nun als Bischof für einen Tag zurück an seine alte Wirkungsstätte.