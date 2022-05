Ein Villingen-Schwenninger geht in den verdienten Ruhestand

1 Nach 60 Berufsjahren geht Klaus Hässler nun in den Ruhestand. Foto: Kratt

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Nach 60 Berufsjahren, davon 22 im Dienste der Stadt, die vergangenen zwölf als Geschäftsführer der Kunsteisbahn VS GmbH (KEB), geht Klaus Hässler in seinen wohlverdienten Ruhestand. Zusammen mit der Redaktion des Schwarzwälder Boten blickt er noch einmal zurück.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Wenn er am nächsten Dienstag seine Schlüssel an seinen Interims-Nachfolger, den Stadtwerke-Geschäftsführer Gregor Gülpen, übergibt, dann werde er vor allem eines fühlen: "Befreiung", sagt KEB-Chef Klaus Hässler sofort. "Die letzten Jahre haben mich sehr geprägt." Da war die komplette Umstrukturierung beziehungsweise der Umbau der Helios-Arena, da war das Anforderungsprofil, das immer größer geworden ist, und da war in den vergangenen Monaten die schwierige Personalsituation rund um die fehlenden Eismeister, die immer noch nicht behoben ist. "Seit einem halben Jahr beschäftigt mich dies Tag und Nacht", gibt Hässler zu. Er habe ein "bestelltes Feld" hinterlassen wollen – "bis auf das Personalproblem ist es mir glaube ich gelungen", sagt Hässler, wenn er zurückblickt.