Klaus Fischer in Waldachtal: Der „Dübelkönig“ wird 75

Die Beine fest auf dem Boden, den Blick nach vorne gerichtet: Das ist die typische Haltung von Klaus Fischer, der am Sonntag 75 Jahre alt wird.
Nachdem sich sein Leben jahrzehntelang – der Diplom-Ingenieur (FH) feiert dieses Jahr auch sein 50-jähriges Dienstjubiläum – um das Unternehmen drehte, möchte er nun kürzertreten, auch „mal 14 Tage gar nichts tun“, mit seinem Jagdhund mehr Zeit in der Natur verbringen, Urlaub machen. Denn, so sagt er kurz vor seinem 75. Geburtstag am 17. August: „Es gibt noch andere Dinge im Leben, als nur in der Firma zu sein.“ Angekündigt hatte er das schon vor Jahren. „Aber jetzt ist es so, dass ich es wirklich machen werde“, sagt Fischer. Die Geschäftsführung sei sehr gut aufgestellt für die Zukunft. Mit dem Vorsitzenden Alexander Bässler tausche er sich regelmäßig aus. „Aber ich muss sagen, ich brauche eigentlich nicht mehr alles wissen.“