Klatsche am 1. Spieltag: Das sagen Murat Isik und Pascal Reinhardt zur Pleite der TSG Balingen

Unterschiedlicher hätten die Gefühlswelten der beiden Aufsteiger nach der Partie nicht sein können: Die SG Sonnenhof Großaspach darf sich zumindest bis zum Sonntag Tabellenführer nennen, die Balinger standen nach dem Spiel geknickt auf dem Rasen. Eine sehr gute Anfangsviertelstunde torpedierte man sich mit dem Fehler zum 0:1, im 2. Durchgang war man der SGS dann ganz klar unterlegen.

Murat Isik sagte bei der Pressekonferenz: „Auch wenn mich einige jetzt für unzurechnungsfähig halten. Wir waren in vielen Spielphasen ebenbürtig. Krasse Unterschiede gibt es im letzten Drittel, was das Herausspielen und Verwerten von Chancen anbelangt. Zudem kommen die Standardgegentore, das war in jedem Spiel gegen Aspach der Fall. Sie haben da auch eine große Qualität. Der Sieg war natürlich verdient, aber ich habe viele gute Sachen von meinem Team gesehen.“

Reinhardt voll des Lobes

Pascal Reinhardt gab zu Protokoll: „Es ging darum, gut in die neue Liga zu starten. Wir haben uns am Anfang schwer getan, weil es Balingen auch gut zockt. Wir wussten, dass sie es immer wieder raus lösen, aber wir auf der anderen Seite auch Bälle gewinnen können. Zudem haben wir Killerinstinkt bewiesen. Wir sind in der Regionalliga angekommen, aber es gibt noch genug zu tun. Kompliment an meine Mannschaft.“

Das die TSG gerade bei den ersten beiden Toren ganz kräftig mithalf, ärgerte Isik natürlich, er sagte aber auch relativierend: „Das sind zwei individuelle Fehler, aber da stehe ich als Trainer dazu. Ich will, dass die Jungs so unter Druck Fußball spielen. Da bin ich dann als Trainer da.“ Er lobte anschließend noch den Konkurrenten: „Wir sind gemeinsam aufgestiegen. Jede Mannschaft hatte heute nur einen Neuzugang in der Startelf. Das spricht für ähnliche Strukturen. Ich wünsche Großaspach eine tolle Saison und hoffe, dass wir uns weiter duellieren können. Irgendwann wird sich das Ergebnis drehen.“

Ein freier Tag

Reinhardt, der seiner Mannschaft einen freien Sonntag spendierte, meinte noch: „Gegen Ende ging uns etwas die Struktur verloren. Wenn man aber 6:1 gewinnt, gibt es wenig zu bemängeln. Was Murat gesagt hat, spricht auch für Balingen. Man holt gezielte Verstärkungen, und kauft nicht wild ein.“