Klassiker im Fokus: So kam die Multimedia-Show um „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ im Lahrer Parktheater an

Eingebettet in das Programm der Literaturtage „Orte für Worte“ hat die Mediabühne aus Hamburg die 2019 aufgelegte Produktion „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll & Mr Hyde“ aufgeführt.
Auf den Spuren der gleichnamigen Romannovelle von Robert Louis Stevenson aus dem Jahr 1886 tauchte das Publikum im Parktheater in eine multimedial aufbereitete Lesung mit Elementen des Trickfilms, Soundcollagen und Lichteffekten ein. Das knapp zweistündige Spektakel, das aus einer Hörspielproduktion weiterentwickelt wurde, erzählt einen der frühen Klassiker der Horrorliteratur nach, taucht ein in das Motiv der gespaltenen Persönlichkeit, eine Erzählung, die Elemente des Kriminalromans und der fantastischen Literatur verbindet, eine unterschwellige Kritik an den strengen Konventionen des Viktorianischen Zeitalters, mit der Rezeptur eines ewigen Widerstreits von Gut und Böse.