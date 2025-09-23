Klassik in Weil am Rhein: Frischer Schwung vom ersten Ton an

Die drei Stücke, die das Modulor Quartett in der Alt-Weiler Kirche präsentierte, gehören allesamt zu den Spitzenwerken der Streichquartette in der Musikgeschichte: Mozarts „Dissonanzen“-Quartett, Bartóks Streichquartett Nr. 5 mit seinem bekannten „Scherzo alla bulgarese“ und schließlich Beethovens Streichquartett op. 130, dessen fünfter Satz, die „Cavatina“ auf einer „Voyager Golden Record“ als Zeugnis menschlichen Schaffens für außerirdische Hörer seit 1977 durch die Weiten des Weltraums geistert.

Frischer Schwung und präzise Interaktion der vier auf Augenhöhe agierenden Stimmen prägten vom ersten Ton an das Musizieren des jungen Ensembles. Gregor Hänssler und Beatrice Harmon (Violine), Johanna Tüscher (Viola) und Nigel Thean (Cello) setzen auf unbedingte Authentizität ohne Effekthascherei, stellen ihre virtuosen Fähigkeiten ganz in den Dienst der Partitur. Und fördern dadurch dramatische Momente, wilde Temperamentsausbrüche, gesangliche Schönheit und angriffslustige Widerborstigkeit (nicht nur bei Bartók) zu Tage.

Leuchtendes Bukett der Tonarten

In Mozarts „Dissonanzen“-Quartett, das seinen Beinamen wegen der für die Zuhörer der Entstehungszeit ungewohnten Harmonik der ersten Takte erhalten hat, spielten die vier mit reizvollen Kontrasten zwischen energischen Einwürfen und funkelnder Eleganz. Ein genussvoll ausmusiziertes Andante offenbarte mit seinen großen Spannungsbögen emotionale Tiefe, wie sie dann später in Beethovens Cavatina wiederkehren sollte. Lustiges burschikoses Poltern gab es zum Einstieg ins Allegretto, in dem sich dann ein wunderbar leuchtendes Bukett der Tonarten entfaltete.

Temperamentvoll ging es auch bei Bartók zur Sache, wobei man spürte, wie viel Spaß es dem Ensemble machte, auf den gegen den Strich gebürsteten Rhythmen zu surfen und die vier Stimmen in streitlustigem Diskurs gegeneinander antreten zu lassen, bis sie sich in kraftvollem Unisono wieder einigten. Ein Glanzlicht hier war das Adagio molto mit seinen hauchzarten Trillermotiven, über denen ein inniges Geigenlied aufblühte, während das Cello eine leise, melancholische Basislinie gab. Spannend und energiegeladen präsentierten die vier das Scherzo alla bulgarese, den Dreh- und Angelpunkt der gesamten Komposition, in dem sich Elemente der bulgarischen Volksmusik in wildem Reigen tummeln. Wuselndes, aber doch gebändigtes Temperament lebte auch im Finalsatz mit seinen Synkopen und dramatischen Generalpausen. Eine Klasse für sich war das späte Streichquartett op.130 von Beethoven, in dem das Ensemble noch einmal zeigte, wie es gelingt, vier Stimmen mit einem jeweiligen Maximum an Individualität in den Dienst einer großen gemeinsamen Sache zu stellen. Mit großer Aufmerksamkeit widmeten sich die vier den anspruchsvollen Wechseln zwischen Adagio und Allegro im ersten Satz.

Herbstlaub, dass im Sturmwind tanzt

Das folgende kurze Presto wirbelte die tiefen Eindrücke des Anfangs wie Herbstlaub durcheinander, das im Sturmwind tanzt. Beethoven hat zugegeben, dass er beim Komponieren der Cavatina Tränen vergossen habe. Die an den Umfang der menschlichen Singstimme angepasste Melodie hat mit ihrer schlichten Gestik und sehnsüchtigen Zärtlichkeit und Trauer wahrhaft etwas Überirdisches. Die kleinen „Schluchzer“ der ersten Violine passten sich hier ein, ohne sentimental zu wirken. Auf den Erdboden zurück führte das Finale, das mit seinen lüpfigen Murkybässen dem Hauptthema eine humoristisch-fröhliche Note gab. Drängende Achtelgruppen bereiteten auf die Schlussequenz vor, die in glanzvollem Tutti denen der Symphonien in nichts nachstand. Hie spürte man noch einmal die große Empathie, mit der das Ensemble sich diesem Werk hingab. Das Zuhören war bei diesem hellwachen Musizieren bis zum letzten Ton eine spannende Sache.