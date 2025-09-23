Klassik in Weil am Rhein: Frischer Schwung vom ersten Ton an

Das Modulor Quartett um den Schopfheimer Geiger Gregor Hänssler überzeugte in Weil am Rhein mit jugendlicher Frische und Experimentierfreude.
Die drei Stücke, die das Modulor Quartett in der Alt-Weiler Kirche präsentierte, gehören allesamt zu den Spitzenwerken der Streichquartette in der Musikgeschichte: Mozarts „Dissonanzen“-Quartett, Bartóks Streichquartett Nr. 5 mit seinem bekannten „Scherzo alla bulgarese“ und schließlich Beethovens Streichquartett op. 130, dessen fünfter Satz, die „Cavatina“ auf einer „Voyager Golden Record“ als Zeugnis menschlichen Schaffens für außerirdische Hörer seit 1977 durch die Weiten des Weltraums geistert.