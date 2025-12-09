„Klassik im Kloster“: Tosender Applaus in der Bad Herrenalber Klosterkirche

Ein musikalischer Ausflug in die Schweizer Berge: Alphorn-Virtuosin Lisa Stoll und Organistin Fabienne Romer musizierten bei „Klassik im Kloster“. Die Zuhörer waren begeistert.
Unter dem Motto „Weihnachtsklänge der Berge“ haben Alphorn-Virtuosin Lisa Stoll und Organistin Fabienne Romer ihren Konzertgästen ein exquisites und festliches Musikerlebnis beschert. „Grüetzi mitanand“, begrüßte Romer das Publikum am Sonntagabend in der voll besetzten Klosterkirche, versprach aber für den Rest der Moderation hochdeutsch zu sprechen.