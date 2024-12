Therme in Bad Herrenalb Jetzt Schließung statt Sanierung?

Am Ende der Bad Herrenalber Gemeinderatssitzung am Mittwochabend informierte Bürgermeister Klaus Hoffmann: Am 22. Januar 2025 wird es eine außerordentliche Sitzung im Kurhaus geben. Die Siebentäler Therme steht dann (wieder mal) im Mittelpunkt. Und die Stadträte müssen abstimmen.